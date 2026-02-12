Francesca Pascale contro i pro Pal al Carnevale di Viareggio: "Pulitevi il c**o con la Kefiah"

Questo pomeriggio, prima del terzo corso mascherato in notturna del Carnevale di Viareggio nel giorno di giovedì grasso, Francesca Pascale presente alla manifestazione ha contestato un piccolo gruppo di manifestanti pro Palestina. La scena e le parole sono riprese in alcuni video, già presenti sul web e alcuni media, filmati da telecamere e cellulari che ben presto hanno circondato Pascale durante le sue affermazioni in piazza Mazzini: "Non siete pro Gaza, siete contro Israele" e ancora, "andate a lavorare e soprattutto lavatevi" ha detto rivolgendosi al gruppo con bandiere della Palestina e Kefiah indossata.

L'inizio del corso mascherato di oggi è stato preceduto da un momento di riflessione e un appello alla fine di tutti i conflitti del mondo, voluto da associazioni del territorio. Pascale, ex compagna di Berlusconi, si trovava nella città della Versilia perché era stata invitata per ricevere il "Premio Funari, Giornalaio dell'anno" assegnato anche a Carlo Freccero e Germano Lanzoni.

Sotto al palco, mentre la Filarmonica si stava esibendo, ha protestato contro i manifestanti. "Andate a Gaza a combattere, vi taglierebbero la testa". E ancora, "qua c'è la bandiera italiana, non della Palestina. La Kefiah... ma pulitevi il c**o con la Kefiah. Ma per favore, non sanno neanche che cos'è la Kefiah". A quel punto nelle riprese si sente due donne replicare: "Il nostro orgoglio italiano" e Pascale risponde, "esatto, credere, obbedire sempre e combattere per la libertà e la democrazia".

Intanto, tra smartphone e macchine fotografiche che immortalavano il momento, qualcuno si è avvicinato invitando a "rispettare il loro pensiero" (quello dei manifestanti ndr), "io parlo quanto mi pare" ha risposto lei. Tra le altre frasi anche "non sapete come affrontare la Meloni e inventate tutte stronz***. Fate invece programmi politici, fate opposizione, no stronz***". "State facendo crescere l'antisemitismo". Poi, rivolgendosi sempre ai pro Pal, ha aggiunto "viviamo in uno stato libero a differenza della Palestina guidata da Hamas".

