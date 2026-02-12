Giorno del Ricordo, cerimonia commemorativa a Castelfranco di Sotto

Il Comune di Castelfranco di Sotto celebra il Giorno del Ricordo, istituito dalla legge n. 92 del 30 marzo 2004 per conservare e rinnovare la memoria della tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, con una cerimonia commemorativa in programma sabato 14 febbraio 2026 alle ore 10.

L’iniziativa si svolgerà in piazza Mazzini, dove verrà deposto un mazzo di rose in segno di omaggio alle vittime delle violenze e delle persecuzioni che, al termine della Seconda guerra mondiale, colpirono migliaia di italiani delle terre dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia, costringendo intere comunità all’esodo.

La cerimonia prevede interventi istituzionali e un contributo storico con le testimonianze di Clelia Kolman, Presidente dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia di Pisa e Guido Giacometti, profugo istriano e Coordinatore per la Toscana dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.

Attraverso il ricordo delle vicende legate alle foibe e all’esodo giuliano-dalmata, la cerimonia intende offrire un momento di riflessione condivisa su una pagina complessa e dolorosa della storia del Novecento, troppo a lungo rimasta ai margini della memoria collettiva, riaffermando i valori della pace, della convivenza e del rispetto tra i popoli.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio Stampa

