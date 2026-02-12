Giorno del Ricordo, cerimonia commemorativa a Castelfranco di Sotto

Attualità Castelfranco di Sotto
Condividi su:
Leggi su mobile

Il Comune di Castelfranco di Sotto celebra il Giorno del Ricordo con una cerimonia commemorativa sabato 14 febbraio

Il Comune di Castelfranco di Sotto celebra il Giorno del Ricordo, istituito dalla legge n. 92 del 30 marzo 2004 per conservare e rinnovare la memoria della tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, con una cerimonia commemorativa in programma sabato 14 febbraio 2026 alle ore 10.

L’iniziativa si svolgerà in piazza Mazzini, dove verrà deposto un mazzo di rose in segno di omaggio alle vittime delle violenze e delle persecuzioni che, al termine della Seconda guerra mondiale, colpirono migliaia di italiani delle terre dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia, costringendo intere comunità all’esodo.

La cerimonia prevede  interventi istituzionali e un contributo storico con le testimonianze di Clelia Kolman, Presidente dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia di Pisa e Guido Giacometti, profugo istriano e Coordinatore per la Toscana dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.

Attraverso il ricordo delle vicende legate alle foibe e all’esodo giuliano-dalmata, la cerimonia intende offrire un momento di riflessione condivisa su una pagina complessa e dolorosa della storia del Novecento, troppo a lungo rimasta ai margini della memoria collettiva, riaffermando i valori della pace, della convivenza e del rispetto tra i popoli.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Empoli
Attualità
10 Febbraio 2026

L’Ordine degli avvocati di Pisa dice no al tribunale a Empoli

Si accende il confronto sull’ipotesi di istituire un nuovo tribunale a Empoli. Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Pisa ha espresso "fermo e totale dissenso rispetto alla prospettiva di istituire [...]

Castelfranco di Sotto
Attualità
9 Febbraio 2026

Cambio in giunta a Castelfranco: la delega all'ambiente passa all'assessore Davide Bartoli

Il sindaco Fabio Mini ritocca l'assetto delle deleghe della sua giunta e passa il settore dell'ambiente, dall'assessore Nicola Sgueo, all'assessore Davide Bartoli. Una necessità tecnica che nasce dall'idea di riunificare [...]

Castelfranco di Sotto
Attualità
6 Febbraio 2026

Consiglio Comunale di Castelfranco di Sotto: ecco i temi all'ordine del giorno

Il sindaco di Castelfranco di Sotto ha convocato una seduta straordinaria del Consiglio Comunale per il 10 febbraio per la discussione degli argomenti indicati nell'Ordine del giorno qui di seguito [...]



Tutte le notizie di Castelfranco di Sotto

<< Indietro

torna a inizio pagina