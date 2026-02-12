Guasto a una conduttura all'asilo di Bustecca

Tempi record per il ripristino di un importante guasto alla scuola dell’infanzia “La Casa del Sole”, in località Bustecca. Da alcuni giorni si è rotto un tubo, una conduttura all’impianto di riscaldamento del pavimento radiante che causa una perdita di 2000 litri d’acqua al giorno. Un’emergenza che il Comune di Barberino Tavarnelle ha prontamente affrontato scegliendo di procedere in urgenza con i lavori di riparazione dell’impianto meccanico a servizio della scuola dell’infanzia. Gli interventi sono necessari per risolvere le criticità nel funzionamento dell’impianto meccanico evidenziate nella struttura dopo alcuni accertamenti e verifiche condotte dal personale tecnico del Comune di Barberino Tavarnelle con la consulenza e la collaborazione di tre ditte specializzate.

“È necessario e urgente intervenire - dichiara il Sindaco David Baroncelli - nell’immediato per la risoluzione del guasto che altrimenti determinerebbe dei rischi irreversibili per l’impianto e la struttura, ci siamo attivati con tutti gli strumenti a nostra disposizione in accordo e in stretta collaborazione con la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Don Milani, abbiamo dunque messo in moto la macchina comunale e con il supporto di tre ditte specializzate riusciremo a ripristinare il guasto in cinque giorni complessivi, facendo intervenire le squadre dei professionisti sabato 14 e domenica 15 febbraio per limitare i disagi alla comunità scolastica”.

Per la realizzazione del ripristino sono coinvolte tre imprese che si occupano di opere edili, impianti meccanici e idraulici e opere elettriche, il fine settimana saranno effettuati i lavori più invasivi. Il guasto interessa un tubo di alimentazione del pavimento radiante. “Si tratta nello specifico di un collettore di adduzione - specifica l’assessore ai Lavori pubblici Roberto Fontani - che distribuisce acqua calda ai collettori interni, presenti nelle aule, in modo da consentire il riscaldamento. Il problema è emerso dalle forti perdite che causano una dispersione di 2 metri cubi di acqua al giorno e mettono sotto stress l’intero sistema. Occorre cantierizzare all’interno della scuola e sarà necessario chiudere la scuola per i primi tre giorni della prossima settimana. Ciò che ci preme maggiormente è il benessere e soprattutto la sicurezza dei nostri bambini e delle nostre bambine, priorità che orientano ogni nostra scelta”. La scuola dell’infanzia La Casa del Sole è frequentata da 115 bambini e bambine. La scuola sarà chiusa da lunedì 16 a mercoledì 18 febbraio compreso.

Fonte: Comune di Barberino Tavarnelle - Ufficio stampa

Notizie correlate