Empoli, nuova illuminazione su via Lavagnini e via della Noce. Installate anche telecamere per vicolo della Gendarmeria

Le lanterne installate in via della Noce a Empoli

Dopo il progetto Hugo, rimane alta l'attenzione su questa parte della città da rivalutare

Il progetto Hugo - Luci accese sulla città ha avuto il pregio di riportare al centro l'attenzione verso alcune zone del centro storico che avevano più bisogno come via Spartaco Lavagnini, via della Noce, piazza Madonna della Quiete. Lo ha fatto con la presenza degli operatori di strada, lo ha fatto con le installazioni permanenti artistiche di Boule de Neige. Non si ferma l'impegno, da parte dell'amministrazione comunale, per proseguire questo percorso anche una volta terminato il progetto.

È di questi giorni infatti l'installazione di nuove lanterne per l'illuminazione pubblica su via della Noce, vicolo della Gendarmeria e via Lavagnini. Angoli meno frequentati della città ma non per questo da trascurare, su cui l'attenzione alla sicurezza urbana deve rimanere alta. Inoltre, su vicolo della Gendarmeria, sono in corso di installazione due telecamere di videosorveglianza che aiuteranno a monitorare l'area che in passato è stata oggetto di abbandoni di rifiuti.

Il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi ha ribadito che il percorso per l'illuminazione pubblica va avanti sulle aree del centro, dopo gli interventi di piazza Gramsci e nelle vie 'dei fiumi' del quartiere di Serravalle. Proseguendo verso le frazioni, gli interventi dei tecnici saranno previsti anche su Pagnana, Ponzano, zona ospedale e molto altro.

L'assessora alla Sicurezza Valentina Torrini afferma che il percorso introdotto dal progetto HUGO sta portando a valutazioni ulteriori sia di carattere sociale, analizzando le richieste e i bisogni di una parte dei residenti presenti in queste zone, sia di carattere oggettivo. Si fa sicurezza anche prendendosi cura della città e aumentando l'illuminazione di alcune vie che avevano più bisogno nel centro storico.

L'assessore ai Lavori Pubblici Simone Falorni ringrazia la società Edison che gestisce il project financing legato all'illuminazione pubblica del Comune di Empoli per aver fornito le lanterne che sono state inserite in questi giorni. Inoltre, 4 proiettori sono stati posizionati sul vicolo della Gendarmeria per mantenere illuminata l'area e aiutare anche le riprese delle telecamere di videosorveglianza.

Da sx a dx: Il sindaco Mantellassi, l'assessore Falorni e l'assessora Torini

