Empoli, scontro tra due auto all'incrocio tra via Masini e via Russo: ferita una 62enne

Cronaca Empoli
Incidente via Masini via Russo Empoli

La donna non ha riportato ferite gravi ed è stata trasportata al Pronto Soccorso per accertamenti. Sul posto la Polizia Municipale e un carro attrezzi

Incidente stamani in centro a Empoli. Secondo quanto appreso, due auto si sarebbero scontrate in via Masini, all'incrocio con via Russo, all'altezza della parrocchia di San Giovanni Evangelista.

Ferita una donna di 62 anni, che però è riuscita a uscire autonomamente dalla vettura. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per le prime cure. La donna ha riportato contusioni multiple ed è stata trasportata al Pronto Soccorso di Empoli per accertamenti precauzionali.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi del caso e per regolare il traffico, e un carro attrezzi per rimuovere la vettura incidentata.

