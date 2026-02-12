Interruzione della rete elettrica a Pozzale

La notizia da E-Distribuzione sugli interventi in orario pomeridiano. Interessata la REMS e la scuola elementare (senza lezioni)
E-Distribuzione, società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che dalle 14 alle 17 di venerdì 13 febbraio 2026 l'energia elettrica verrà interrotta per effettuare lavori sui loro impianti in zona Pozzale.
L'interruzione riguarderà anche la scuola elementare di Pozzale (in orario non di lezione) e la struttura REMS.
Le vie interessate (intervalli dei civici "da" "a" raggruppati per pari e/o dispari) sono:
via Sottopoggio per San Donato: da 1 a 5, 11, 15, da 19 a 31, da 35 a 39, 43, 47, 39a, da 10 a 16, da 22 a 30, da 34 a 38, sn
via Presanella da 1 a 7, 13, da 2 a 4, da 8 a 28
via Val d'Orme da 115 a 121, 127, 131, 117x, sn
via Adamello 1, 2, 6, da 10 a 16, 34, da 38 a 52
via Tofane da 1 a 27, da 2 a 28
via Valdorme Nuova 15
Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa
