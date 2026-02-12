Interruzione idrica programmata nel comune di Palaia

Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica a Montefoscoli nel comune di Palaia, lunedì 16 febbraio, dalle ore 8.30 alle 11.30, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie Belvedere, dei Fossi, del Giardino, del Popolo, della Rimessa, Donati, Filippeschi, Piana, Vaccà, San Sebastiano, Scarpetta, nei vicoli del Falegname, del Frantoio, del Popolo, nelle piazze del Gelso, della Burraia, Santa Maria Assunta, Vecchia in Strada di Agliano e in località Giardino.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse l’intervento verrà rinviato al giorno successivo, ovvero a martedì 17 febbraio con le stesse modalità.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque spa