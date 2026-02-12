La conceria va in trasferta a Milano: le interviste dal primo giorno di Lineapelle

Il Comprensorio del Cuoio va in trasferta. Torna il consueto appuntamento con Lineapelle e quindi ecco di nuovo le interviste a cura della Easy News Press Agency direttamente da Fiera Milano Rho.

Si apre anche in questo febbraio il salone dedicato al mondo della pelle e della conceria, con la visita di molte istituzioni e buyer agli stand della Zona del Cuoio. Molte le aziende del comprensorio che hanno risposto presente all'appello dell'edizione numero 107 che conta oltre 800 espositori, dei quali più della metà sono concerie, provenienti da 33 paesi.

Gonews.it ha rinnovato la sua collaborazione con Easy News per le interviste ai volti della conceria presenti a Milano anche per febbraio 2026. Nei prossimi giorni potrete trovare nuovi video con i protagonisti del settore conciario italiano e internazionale con uno sguardo approfondito sugli imprenditori del Cuoio.

Lo speciale televisivo di Easy News su Lineapelle andrà in onda su Sky 809 il 27 marzo dalle 17 alle 18 e in replica il 30 marzo dalle 17 alle 18.

Lineapelle, il racconto del primo giorno

Da innovazione, sostenibilità e ricerca, alla crisi che da mesi riguarda tutto il comparto fino alle capacità e sinergie per reagire e guardare al futuro del settore. Tanti gli argomenti tra gli stand: una partenza per l'edizione "dinamica e attiva - commenta il presidente Gianni Russo - questo fa ben sperare" (la seconda parte nel video di seguito).

