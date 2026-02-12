Montespertoli, sopralluogo al cantiere dell'ex scuola di Lucignano: nasceranno 8 nuovi alloggi ERP

Un sopralluogo si è svolto ieri a Lucignano per il sindaco Alessio Mugnaini, il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Marco Pierini e l’assessora alle politiche abitative Ottavia Viti, insieme ai tecnici di Publicasa, per verificare lo stato di avanzamento del cantiere di recupero dell’ex scuola Paolucci Covoni, destinata a diventare un nuovo intervento di edilizia residenziale pubblica.

L’opera prevede la realizzazione di otto nuovi alloggi ERP e di spazi a servizio della comunità della frazione, restituendo una funzione pubblica a un edificio dismesso e rafforzando l’offerta abitativa sul territorio comunale. I lavori stanno procedendo secondo il cronoprogramma: l’avanzamento del cantiere è oggi stimato intorno al 15-20%, con le prime opere strutturali e gli interventi di riqualificazione già avviati. Il progetto di Lucignano rappresenta uno dei tasselli principali del percorso di rigenerazione urbana e di risposta al bisogno abitativo portato avanti a Montespertoli, in collaborazione con Publicasa e con il sistema territoriale dell’edilizia residenziale pubblica.

"Si tratta di un insieme di interventi importanti – sottolinea l’assessora alle politiche abitative Ottavia Viti – che, tra il recupero degli alloggi già presenti e nuovi progetti come quello di Lucignano, ci permettono di aumentare progressivamente la disponibilità di case ERP a Montespertoli e di offrire nuove risposte alle esigenze abitative delle famiglie".

Accanto a questo intervento, proseguono anche i lavori di recupero su altri alloggi ERP nel capoluogo. In via delle Orchidee sono in corso le ristrutturazioni di tre appartamenti che saranno completati entro la fine di febbraio, consentendo di rimettere a disposizione nuove unità abitative in tempi ravvicinati.

È già terminato inoltre l’intervento su un alloggio in via Taddeini, che potrà ora essere trasmesso come disponibile per l’assegnazione alle Politiche Abitative dell’Unione dei Comuni, avviando così le procedure previste per l’ingresso in graduatoria. Guardando ai prossimi mesi, è previsto anche un nuovo intervento su un ulteriore appartamento in via delle Orchidee: dopo le fasi tecniche e procedurali, la disponibilità è stimata orientativamente per settembre.

A breve sarà infine pronto anche un altro alloggio in via Taddeini, dove sono in corso lavori di minima entità: una volta conclusi gli adeguamenti, anche questo appartamento sarà reso disponibile per l’assegnazione.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

