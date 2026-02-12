Nasce a Empoli l’Associazione Neurabili Empolese-Valdarno-Valdelsa ODV

Nasce a Empoli l’Associazione Neurabili EVV ODV, il cui nome è già una dichiarazione di intenti rispetto alla mission, ma anche alla vocazione territoriale. La nuova associazione di volontariato, che si è costituita alla presenza di una quarantina di persone, vuole essere un punto di riferimento per le persone affette da patologie neurologiche e per i loro familiari nella zona della Società della Salute Empolese, Valdarno, Valdelsa.

“Tutto è partito da un'iniziativa di sensibilizzazione sul Parkinson organizzata dal reparto neurologia del San Giuseppe di Empoli diretto dal dott. Lionello Guidi più di un anno fa”, racconta la neoeletta presidente Maria Rita Sgalambro, “abbiamo capito subito che per affrontare il Parkinson, ma in generale le patologie neurologiche croniche, sia come pazienti che come familiari, era fondamentale fare squadra. Confrontandoci con i medici, ma anche tra noi, abbiamo deciso di provare un approccio più allargato, non solo riguardo alle persone con il Parkinson, ma rivolgendoci a tutti coloro che hanno malattie neurologiche croniche che creano soprattutto difficoltà di movimento, ma non solo. Da qui il nome “neurabili” per mettere l’accento non sulle difficoltà che si vivono tutti i giorni e di cui siamo consapevoli, ma in ottica positiva rispetto a quello è possibile fare per migliorare la vita un passo alla volta, nonostante la patologia. La nostra associazione mira a costruire alleanze soprattutto dal punto di vista della socialità e dello stare insieme, oltre che a essere un punto di incontro tra pazienti e familiari per lo scambio di informazioni e di buone pratiche”.

Oltre alla presidente Sgalambro il direttivo dell’associazione è composto da Luciano Ramazzotti (Vicepresidente), Lucia Varsalona (Segretaria), Valentina Tuveri (Tesoriera) e Rita Mazza (Consigliera).

Alla costituzione, presso l’Avis di Empoli a Serravalle dove ha sede la nuova associazione erano presenti, tra gli altri, il Sindaco di Empoli Alessio Mantellassi, la Presidente della Società della Salute e Sindaca di Castelfiorentino Francesca Giannì, la Consigliera Regionale Brenda Barnini, la dottoressa della Neurologia del S. Giuseppe di Empoli Sara Giannoni, la Portavoce del Forum Regionale del Terzo Settore della Toscana, Claudia Firenze e molti esponenti di associazioni del territorio.

“Per riuscire a essere attivi ed efficaci in tutta la zona della nostra Società della Salute sarà fondamentale creare sinergie con le amministrazioni, la Asl, la preziosa e capillare rete di associazioni già esistente, evitando duplicazioni o spreco di energie”, conclude Sgalambro. “Ci teniamo davvero di cuore a ringraziare la tutti coloro che hanno dimostrato sin da subito vicinanza e supporto, a partire dall’Avis di Empoli che ci ha accolto a braccia aperte, alla Delegazione del Cesvot di Empoli per la preziosa consulenza, a tutti gli intervenuti: le istituzioni, la Neurologia del S. Giuseppe, le tante associazioni presenti.

I prossimi passi saranno la formalizzazione dell’Associazione con l’iscrizione al RUNTS (registro unico nazionale del terzo settore) e l’organizzazione di un evento di lancio e di tesseramento subito dopo Pasqua, di cui vi daremo presto i dettagli”.