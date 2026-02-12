Nascondeva eroina sotto un cassonetto, arrestato 31enne a Empoli

La polizia di Empoli ha arrestato un 31enne nigeriano con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nell’ambito di servizi straordinari di controllo del territorio contro reati predatori e traffico di droga.

Gli agenti del Commissariato hanno notato l’uomo, in via Verdi, mentre nascondeva alcuni involucri sospetti sotto un cassonetto per la raccolta del vetro. Il successivo controllo ha permesso di trovare nella sua disponibilità cinque dosi di eroina occultate nella tasca dei pantaloni e 1.400 euro in contanti. Recuperati anche gli involucri precedentemente nascosti, risultati contenere altre dosi di eroina, per un totale di 32 dosi e un peso complessivo di circa 35 grammi.

Al termine delle procedure di rito, l’uomo, già con precedenti in materia di stupefacenti, è stato trasferito nelle camere di sicurezza della Questura e, su disposizione dell’Autorità giudiziaria competente, è comparso per il rito direttissimo.