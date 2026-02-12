Nozze d’oro, di diamante e di titanio: San Miniato festeggia 139 coppie

Sono 139 le coppie di San Miniato a festeggiare, nel 2026, 50, 60 e 70 anni di vita insieme, un anniversario che l’amministrazione comunale celebrerà, per il tredicesimo anno consecutivo, sabato 14 febbraio, San Valentino, per eccellenza il giorno dedicato agli innamorati, con un momento di festa a partire dalle 10.00, alla Casa Culturale a San Miniato Basso.

88 di loro festeggiano 50 anni di matrimonio, 50 taglieranno il traguardo dei 60 anni insieme e 1 coppia quello dei 70 anni di vita insieme. L’amministrazione comunale, come oramai da tradizione, li ha voluti invitare personalmente alla cerimonia nata proprio per festeggiarli. Dopo i saluti istituzionali da parte del sindaco Simone Giglioli e del presidente del consiglio comunale Matteo Betti, sarà consegnato alle coppie, in ricordo di questa iniziativa, un dono istituzionale, una rosa rossa per celebrare il giorno di San Valentino e sarà scattata una foto ricordo degli sposi.



"Celebrare queste coppie significa rendere omaggio a storie di vita fatte di amore, rispetto, sacrificio e condivisione – dichiara il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli –. In un tempo in cui tutto sembra scorrere velocemente, 50, 60 e persino 70 anni di vita insieme rappresentano un valore profondo per tutta la nostra comunità. È un momento di festa, ma anche di gratitudine verso chi, con il proprio esempio, ci ricorda il significato più autentico dello stare insieme e del costruire legami duraturi".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

