Nuovo fontanello a Empoli: sarà inaugurato a Marcignana

Tutto pronto a Marcignana per l’inaugurazione del nuovo fontanello di acqua ad alta qualità, realizzato da Acque con il co-finanziamento del Comune di Empoli. Appuntamento per sabato 21 febbraio alle 10 in via Valdelsa. All’iniziativa prenderanno parte il sindaco di Empoli, e i rappresentanti della giunta comunale. Con loro, Simone Millozzi e Valentina Vanni, rispettivamente presidente e consigliera di Acque.

A seguire alle 11, nella vicina via Anna Frank, sarà l'occasione per presentare i nuovi giochi inseriti nell'area verde dell'abitato di Marcignana, intervento previsto dal Piano Frazioni e Quartieri che questa amministrazione ha inserito tra le priorità del mandato

COME FUNZIONA IL FONTANELLO - Il fontanello consentirà di prelevare gratuitamente acqua di rete “immediatamente buona da bere”, grazie a un avanzato sistema di filtraggio che elimina il cloro - usato per garantire la sicurezza dell’acqua lungo il percorso dalle centrali fino alle abitazioni - restituendo così una risorsa sicura e di qualità. Il nuovo impianto va ad arricchire la rete comunale dei fontanelli, che sale complessivamente a otto strutture attive, con quelle già presenti nei pressi dello Stadio Castellani, a Santa Maria, Ponte a Elsa, Avane, Pozzale, Ponzano e Monterappoli.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle azioni volte a promuovere comportamenti sostenibili, riducendo l’utilizzo della plastica usa-e-getta, favorendo un risparmio economico per le famiglie e valorizzando la risorsa idrica.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa