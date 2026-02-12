È venuto a mancare Giacomo Buoncristiani, pilastro di Orentano

Se ne è andato a poco più di settanta anni Giacomo Buoncristiani. Era considerato un pilastro della vita politica e sociale di Orentano, frazione del comune di Castelfranco di Sotto. Ex presidente del circolo Mondo Nuovo, è stato tra i promotori del 1° Maggio a Orentano, tra i fondatori del Centro Commerciale Naturale delle frazioni e tra coloro che hanno contribuito a rendere grande il Carnevale orentanese. Lascia la moglie, i familiari e gli amici, una comunità che lo sta ricordando in queste ore anche sui social.

Castelfranco Unita, gruppo consiliare di centrosinistra, ha ricordato con la seguente nota Giacomo Buoncristiani.

Con profonda commozione, l'intera comunità politica del centrosinistra castelfranchese che si riconosce in Castelfranco Unita si stringe attorno alla famiglia, agli amici e ai compagni di sempre per la dolorosa scomparsa di Giacomo Buoncristiani. Il suo impegno, radicato da sempre nei valori della sinistra, ha lasciato un'impronta indelebile, sempre mossa da un sincero ideale di giustizia sociale e solidarietà.

Il suo spirito di servizio ha trovato casa nell'ARCI, dove ha ricoperto con orgoglio e passione la carica di Presidente del Circolo "Mondo Nuovo", rendendolo un luogo di aggregazione e partecipazione viva. Ricordiamo con gratitudine il suo ruolo di promotore della Festa del 1° Maggio a Orentano, un appuntamento simbolo del valore del lavoro e della coesione della nostra comunità. Giacomo è stato l’anima di innumerevoli iniziative di volontariato e un motore per l'economia locale, mettendo sempre il bene collettivo davanti a tutto e lavorando con generosità per la crescita del nostro territorio.

La sua assenza lascia un vuoto incolmabile, ma il suo esempio di militanza attiva, la sua lungimiranza e il suo amore per il prossimo continueranno a guidarci. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla moglie Anna, ai parenti e a tutti i suoi cari. In questo momento di profondo lutto, Castelfranco Unita onora la memoria di un uomo giusto che ha dedicato la vita agli altri.

