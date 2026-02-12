Paolo Antilli è il nuovo Presidente di Confesercenti Castelfiorentino

Prosegue con l’assemblea del Comune di Castelfiorentino la fase elettiva 2026 di Confesercenti Firenze per il rinnovo dei Quartieri, Comuni, Coordinamenti del Sistema Confesercenti. La nuova Presidenza del Comune di Castelfiorentino è composta da Marta Locci, Paola Fiaschi, Claudio Carlucci, Elisabetta Vetere, Paolo Antilli, Giuseppina Turini e Stefano Vanni. Per quanto riguarda la figura del Presidente è stato nominato Paolo Antilli.

Paolo Antilli è titolare del negozio AR Stilisti per Capelli a Castelfiorentino.

Durante l’assemblea elettiva il neo eletto Presidente Antilli, nella sua relazione ha ringraziato i presenti per la fiducia accordata e ha tracciato una breve analisi circa lo stato attuale del territorio, dedicando spazio alle azioni da portare avanti in futuro nell’interesse dell’intero Comune.

“Desidero ringraziare tutti i colleghi per la fiducia che hanno riposto nei miei confronti; mi impegnerò, nel corso del mio mandato, per portare avanti le questioni rilevanti per il Comune che rappresento. E soprattutto voglio ringraziare Paola Fiaschi, che mi ha preceduto, per l’impegno dimostrato durante il suo mandato da Presidente di Castelfiorentino. – ha affermato Paolo Antilli, Presidente Confesercenti Castelfiorentino – Tra gli obiettivi, vi è quello di trasformare il nuovo volto di Castelfiorentino in un’opportunità concreta di sviluppo per le nostre piccole e medie imprese”.

Nel corso del confronto sono emerse diverse tematiche che riguardano il territorio; il Comune, che ha sofferto più di altri la crisi economica, sta oggi raccogliendo i frutti di un'importante stagione di investimenti e riqualificazioni. Il completamento della 429 bis e la prossima conclusione dei lavori al plesso ospedaliero “Santa Verdiana” rappresentano asset strategici per la competitività dell'area. A questo si aggiunge la profonda rigenerazione urbana che ha interessato prima la parte alta e, più di recente, il centro basso, dove il restyling di Piazza Gramsci e i nuovi arredi urbani hanno restituito appeal commerciale ai luoghi dello shopping.

Il tessuto imprenditoriale viaggia a due velocità: da una parte il settore moda che mantiene standard qualitativi elevati ma che necessita di supporto per gestire le criticità legate al turnover generazionale; e dall’altro quello del food e ristorazione, un settore dinamico che sta lanciando segnali incoraggianti di crescita e vitalità. Il tutto senza dimenticare, l'integrazione con nuove realtà come il centro culturale “Cambio”, che arricchisce l'offerta del centro storico.

Tra le priorità della nuova Presidenza ci sarà dare continuità al lavoro svolto dal CCN “Tre Piazze”. Il cartellone di eventi — da “In Canti&Banchi”, passando per il “Fashion Day” e il “Natale a Castello” — resterà lo strumento principale per intercettare target differenti e mantenere Castelfiorentino come meta di riferimento per visitatori e cittadini. Allo stesso tempo grande particolare attenzione sarà posta allo sviluppo economico e industriale del Comune.

“Le piazze rinnovate e le infrastrutture completate sono le basi su cui costruiremo, insieme all'Amministrazione, una città sempre più vivace e accogliente. - conclude il Presidente Antilli - Il nostro impegno sarà massimo per attrarre nuovi investimenti e supportare il ricambio generazionale nei settori da noi rappresentati, affinché nessuno resti indietro in questa fase di rilancio".

Fonte: Confesercenti Firenze - Ufficio Stampa