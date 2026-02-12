Pisa, contributo abbattimento barriere architettoniche in abitazioni private: pubblicata graduatoria provvisoria

Condividi su:
Leggi su mobile

Il Comune di Pisa ha approvato la graduatoria provvisoria relativa al bando 2025 per la concessione di contributi regionali destinati all’abbattimento delle barriere architettoniche nelle abitazioni private (consultabile a questa pagina https://www.comune.pisa.it/Servizi/Contributo-abbattimento-barriere-architettoniche). A seguito dell’istruttoria tecnica sulle istanze pervenute, sono 21 le domande risultate ammesse al beneficio.

L’agevolazione è rivolta a chi ha realizzato interventi in civili abitazioni, pertinenze o parti condominiali, per opere edilizie finalizzate all'eliminazione di barriere fisiche e percettive o per l'acquisto e l'installazione di attrezzature specifiche.

I rimborsi, che saranno erogati fino a esaurimento delle risorse disponibili, coprono fino al 50% delle spese sostenute. Il bando prevedeva un tetto massimo di 7.500 euro per le opere edilizie e di 10.000 euro per le attrezzature; le due voci potevano essere cumulate fino a un massimo di 17.500 euro per richiedente.

L’elenco degli aventi diritto sarà successivamente trasmesso alla Regione Toscana per la definitiva assegnazione delle risorse.


<< Indietro

torna a inizio pagina