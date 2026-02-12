Polizia locale, a Poggibonsi prosegue il percorso per la sede alla stazione

Procede il percorso con Rete Ferroviaria Italiana per spostare presso gli spazi della stazione la nuova sede della Polizia Locale. “Uno dei temi a me più cari, che è quello delle valorizzazione delle porte della città e in particolare della stazione come spazio che può accogliere servizi pubblici – dice la sindaca Susanna Cenni - Abbiamo avviato da subito, non appena insediati, una interlocuzione con RFI per affrontare il tema della stazione. Questo percorso procede con sopralluoghi che si sono svolti anche nei giorni scorsi”.

Il percorso con RFI ha preso avvio già nel settembre del 2024 ed è proseguito con passaggi che si sono succeduti nel tempo. Nell’ambito di questo percorso fatto di sopralluoghi, confronti su planimetrie e quanto necessario, l’amministrazione ha formalizzato il proprio interesse in particolare per alcuni spazi dell’immobile al piano terra (ex biglietteria e locali ex poste) e al primo e secondo piano da adibire a sede di uffici comunali.

“L’interesse prioritario che abbiamo condiviso anche con RFI è stato quello di valorizzare gli spazi come sede di servizi di interesse pubblico – continua la sindaca - Anche altri servizi potranno essere localizzati alla stazione, prima di tutto quelli legati al turismo, ma siamo partiti dalla spostamento della Polizia Locale che qui potrà trovare spazi idonei per esercitare la propria funzione ed essere nel contempo strumento di presidio del territorio e di valorizzazione di una delle porte centrali della nostra città. Stiamo già lavorando con la nostra Polizia Locale nell’organizzazione degli spazi con la definizione di un vero e proprio progetto di nuova sede presso i locali della stazione ferroviaria che tenga conto delle complessità del servizio, dai mezzi, alle strumentazioni radio e quant’altro”.

L’iter dunque procede. “E’ un percorso lungo, che ha bisogno di pazienza e attenzione, fatto di procedure formali e passaggi anche con Enti diversi – dice la sindaca – Un percorso che sosteniamo con lungimiranza e su cui stiamo andando avanti”.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa