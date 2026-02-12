Referendum sulla giustizia, assemblea pubblica a Sovigliana

Lunedì 16 febbraio alle 21.15 si terrà alla sala Berlinguer della casa del popolo di Sovigliana (Vinci) un'assemblea pubblica sul referendum sulla giustizia.
È la prima iniziativa pubblica organizzata dal Comitato per il No di Vinci. Sarà ospite Alessandro Nencini, già presidente della Corte d'Appello di Firenze e presidente del Comitato Giusto Dire No. Coordina il direttore di gonews.it Giovanni Mennillo.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Vinci
Empoli
Economia e Lavoro
5 Febbraio 2026
In seguito alla pubblicazione dei dati USL di due settimane fa, il circolo della Federazione Giovani Socialisti Empolese Valdelsa ha avviato un dibattito interno sul tema della sicurezza sul lavoro. [...]
Vinci
Attualità
26 Gennaio 2026
Nel Comune di Vinci si è ufficialmente costituito il Comitato per il No al referendum sulla giustizia, in vista della consultazione referendaria prevista per marzo 2026. Il Comitato nasce con [...]
Vinci
Politica e Opinioni
18 Gennaio 2026
Un percorso avviato da lontano, che affonda le proprie radici nel Piano Strutturale Intercomunale e che oggi raggiunge una nuova, significativa tappa. Nella seduta del Consiglio comunale di Vinci, che [...]
<< Indietro