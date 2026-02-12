Referendum sulla giustizia, assemblea pubblica a Sovigliana

Lunedì 16 febbraio alle 21.15 si terrà alla sala Berlinguer della casa del popolo di Sovigliana (Vinci) un'assemblea pubblica sul referendum sulla giustizia.

È la prima iniziativa pubblica organizzata dal Comitato per il No di Vinci. Sarà ospite Alessandro Nencini, già presidente della Corte d'Appello di Firenze e presidente del Comitato Giusto Dire No. Coordina il direttore di gonews.it Giovanni Mennillo.

