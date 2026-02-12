Referendum Giustizia, venerdì a Firenze iniziativa per il No con Bachelet

Le ragioni per dire NO al referendum sulla giustizia saranno al centro dell’iniziativa pubblica organizzata da Cgil Firenze in programma venerdì 13 febbraio, alle ore 15, presso l’Auditorium al Duomo di Firenze (via Cerretani 54/r).

L’incontro, promosso nell’ambito della campagna referendaria, vuole offrire un’occasione di approfondimento e confronto sui contenuti del referendum, mettendo al centro la difesa della Costituzione, della giustizia e della democrazia.

Ad aprire i lavori sarà Elena Aiazzi, della Segreteria CGIL Firenze. Seguiranno gli interventi di Elisabetta Tarquini, magistrata e componente del Comitato “Giusto dire NO”, Giovanni Bachelet, presidente del Comitato “Società civile per il NO”, e Christian Ferrari della Segreteria nazionale CGIL.

Al dibattito parteciperanno Paolo Solimeno di Giuristi Democratici e Carlo Guglielmi, giuslavorista. I lavori saranno coordinati dal giornalista di la Repubblica Andrea Vivaldi.

Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze