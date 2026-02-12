Ritenuto pericoloso, richiedente asilo sarà accompagnato al Cpr di Trapani

A Lucca un cittadino marocchino con numerose condanne accompagnato al Cpr di Trapani: ritenuto pericoloso per la sicurezza pubblica

Un cittadino marocchino, richiedente protezione internazionale e con numerose condanne definitive, è stato accompagnato dalla polizia della questura di Lucca al Centro di permanenza per i rimpatri di Trapani Milo, perché ritenuto pericoloso per ordine e sicurezza pubblica.

L’uomo era già stato detenuto in carcere per reati tra cui rapina, lesioni personali e spaccio, ed era destinatario anche di un provvedimento di espulsione legato alla sua pericolosità sociale. Nella mattinata di ieri si è presentato all’ufficio immigrazione della questura per chiedere protezione internazionale, ma gli accertamenti immediati hanno fatto emergere la sua posizione giudiziaria, facendo scattare le misure di trattenimento.

Il questore ha quindi disposto l’ordine di permanenza nel Cpr di Trapani, dove resterà in attesa della decisione sulla richiesta di protezione internazionale e della convalida del trattenimento da parte della Corte d’Appello.

