Savoi e Martinelli Da Silva lasciano Lega Giovani e passano a Futuro Nazionale: "Mancato investimento sui giovani"

Politica e Opinioni Firenze
Alessandro Savoi e Gregorio Martinelli Da Silva, membri del Movimento Giovanile della Lega di Firenze e provincia, hanno rilasciato un comunicato congiunto in cui dichiarano di uscire da Lega Giovani per aderire a Futuro Nazionale, il neonato partito di Roberto Vannacci. Già nei giorni scorsi, altri esponenti della Lega di Firenze e provincia avevano salutato il partito del Carroccio per seguire Vannacci.

Nel comunicato scrivono:

"Lasciamo la Lega e rassegniamo le dimissioni dal Movimento Giovanile e dal partito dopo una riflessione approfondita. Negli ultimi anni abbiamo registrato un mancato investimento sui giovani a livello provinciale e regionale: troppo spesso siamo stati considerati mera forza operativa, senza un reale ruolo politico. Non è questo il modello di militanza in cui crediamo. Altri amici infatti usciranno dal movimento e dalla Lega scegliendo Roberto Vannacci".

"A Firenze decisioni importanti sono state assunte senza coinvolgimento effettivo del movimento giovanile. I ruoli affidati si sono rivelati formali e privi di autonomia, mentre le nomine non hanno seguito criteri chiari e meritocratici".

"Con l’adesione a Futuro Nazionale scegliamo un progetto politico forte con una linea chiara e coerente. La leadership di Roberto Vannacci rappresenta per noi una garanzia nella difesa dei valori fondanti della nostra società e nella capacità di parlare senza ambiguità alle nuove generazioni".

"Proseguiremo il nostro impegno convinti che i giovani debbano essere protagonisti reali e non semplici “comparse”. La meritocrazia e il coinvolgimento autentico non possono restare meri slogan".

