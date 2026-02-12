Scippa una turista in centro a Firenze, arrestato dopo inseguimento del marito

Strappa lo zaino a una turista in pieno centro a Firenze, ma viene inseguito dal marito della vittima e bloccato con l’aiuto di alcuni passanti, prima dell’arrivo dei carabinieri che hanno proceduto all’arresto. L’episodio è avvenuto nella serata di ieri in via Nazionale, una delle zone più frequentate della città.

Secondo una prima ricostruzione, il malvivente, descritto come cittadino nordafricano, dopo aver compiuto lo scippo avrebbe consegnato immediatamente lo zainetto a un complice per poi tentare la fuga. Il marito della turista lo ha però inseguito riuscendo a fermarlo, con il supporto di alcune persone presenti sul posto. Ne è nata una breve colluttazione, interrotta dall’arrivo dei militari dell’Arma, che hanno impedito che la situazione potesse degenerare.

L’uomo è stato quindi sottoposto a fermo e condotto negli uffici dei carabinieri, dove sono in corso gli accertamenti del caso.

