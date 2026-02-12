Sfilata di Carnevale a Empoli: si vincono biglietti per il Castellani e Viareggio

Dopo il rinvio della seconda sfilata per maltempo, “Un altro Carnevale” vi aspetta, tutti mascherati ‘sotto lo stesso cielo’, sabato 21 febbraio 2026 con partenza anticipata alle 15.30 dal cuore del centro storico di Empoli (piazza Farinata degli Uberti) per un pomeriggio irrinunciabile!

Protagoniste saranno le maschere del contest – novità di questa edizione – che alle 15.30 si troveranno pronte a sfilare sul palco per essere presentate alla giuria e al pubblico, prima di prendere parte alla parata finale e alle 17 premiazione ufficiale.

FOCUS PARTECIPA AL CONTEST : L’ARTE CHE UNISCE - Per non perdere questa bella e divertente, c'è ancora tempo per partecipare al concorso per la migliore maschera della città: l'iscrizione è gratuita e obbligatoria e deve essere effettuata entro il 18 febbraio 2026 tramite il modulo online ufficiale a questo link: https://bit.ly/ArteCheUnisce

Il contest è aperto a tutte e tutti: singola, singolo, coppie o gruppi (amici, famiglie, associazioni, classi...). Non ci sono limiti di età. Ogni maschera o gruppo dovrà avere un titolo.

Sono in ballo premi per i primi 3 classificati tra cui biglietti omaggio per l'ultimo corso del Carnevale di Viareggio e per una partita dell'Empoli FC in casa con hopitality: un'occasione imperdibile!

Tornando al programma in parata ci sarà la Marchin' band Camillocromo, una delirante ed eccentrica formazione fiorentina, con sonorità swing e circensi che girano il mondo con i loro spettacoli, in cui musica, teatro, circo e fantasia si incontrano in un territorio di creazione senza confini stabiliti. L’orchestra Camillocromo si trasforma in una Marchin’ Band mescolando il dixieland musica tradizionale di New Orleans, a sonorità klezmer, unite a composizioni originali per una performance interattiva e coinvolgente. Guidato dal talento di questi musicisti brillanti e divertenti, il pubblico diventa protagonista e viene rapito da atmosfere surreali, dove è impossibile smettere di danzare, ridere e ascoltare la musica.

Seguirà la mascherata di gruppo dell’artigiano della cartapesta Silvano Bianchi – che sta gareggiando al Carnevale di Viareggio 2026 con un’altra delle sue creazioni ‘I Semi del tempo’, dai volti inconfondibili e molto espressivi -, i figuranti della Compagnia di Sant’Andrea che indosseranno costumi realizzati dalle mani esperte e preziose delle sarte dell’Auser Filo d’Argento e naturalmente cittadine e cittadini… mascherati e truccati!

Poi ad intrattenere il pubblico ci sarà lo spettacolo comico a metà tra arti circensi e clownerie Why not? Circo, gioco e Rock’n’Roll con Piero Ricciardi.

Una performance dinamica e travolgente che combina tecnica e audacia, immaginazione e follia, rendendo possibile l’impossibile che incanterà spettatrici e spettatori di ogni età. Clownerie, tecniche circensi, giocoleria, equilibrismo, danza eccentrica, teatro fisico e musica dal vivo si intrecciano in un’esplosione di energia e creatività.

In centro saranno visibili anche le quattro installazioni del maestro Umberto Cinquini – al Carnevale di Viareggio è presente con un’opera realizzata insieme ai fratelli Michele e Stefano con il carro allegorico intitolato ‘Nemmeno con un fiore’.

SEMPRE PRESENTI - Dalle 15.30 alle 18.30 ci saranno in piazza Farinata degli Uberti il gazebo del Face painting a cura di Grazia D’Amaro, make-up artist - Gradam Studio per trucco che vi trasformerà e il banchino di coriandoli a cura dell’associazione Noi da Grandi.

Il programma completo di “Un altro Carnevale” è consultabile sul sito web https://www.visitempoli.it/eventi/un-altro-carnevale/

SAVE THE DATE – “Un altro Carnevale” sfilata conclusiva sabato 28 febbraio 2026 con alle 16 la parata popolare con il Collettivo Folcloristico Montano (Pistoia) e alle 17 I Katastrofa Rock and Friends (Livorno).

GLI ORGANIZZATORI - Un'iniziativa a cura del Comune di Empoli, sotto il coordinamento di Canto Rovesciato Aps, in collaborazione con: Fondazione Carnevale di Viareggio, Associazione Turistica Pro Empoli, Associazione Centro Storico, Compagnia di Sant'Andrea, CAM Empoli, Auser Empoli, Associazione Jump, Art de la danse, Associazione Noi da Grandi.

INFORMAZIONI - Ufficio Cultura e Turismo, 0571 757128, cultura@comune.empoli.fi.it, www.visitempoli.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa