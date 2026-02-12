Il sindaco Conti incontra una delegazione di imprenditori cinesi

Attualità Pisa
Delegazione di imprenditori cinesi incontra il sindaco di Pisa Michele Conti
Una delegazione di imprenditori cinesi e il sindaco di Pisa Michele Conti

Appuntamento organizzato da Confcommercio Pisa. Scambio di auguri in vista del Capodanno Cinese

Il sindaco di Pisa Michele Conti ha ricevuto presso il Comune di Pisa la delegazione di importanti imprenditori cinesi attivi sul territorio pisano, guidata dal sig. Jin Shubin. Un incontro organizzato da Confcommercio Pisa, presente con il suo vicepresidente vicario Alessandro Trolese, in occasione dello scambio di auguri per il Capodanno Cinese del prossimo 17 febbraio.

"La delegazione rappresenta un gruppo imprenditoriale che gestisce numerose e significative attività in città, contribuendo in modo rilevante allo sviluppo economico e commerciale del territorio" afferma il vicepresidente vicario di Confcommercio Pisa Alessandro Trolese. "Tra queste figurano importanti strutture e attività come l’Hotel Repubblica Marinara, Carrefour Express, Miu Fish, Miu Ramen, Miho, Sushi One, Pasticceria Vanilla, Pasticceria Caffè Janette, Bagno Italia, e altre realtà operanti nei settori della ristorazione, dell’ospitalità e del commercio".

"Durante l’incontro, il Sindaco ha espresso apprezzamento per il contributo che la comunità imprenditoriale cinese offre alla città, sottolineando l’importanza del dialogo interculturale e della collaborazione tra istituzioni e imprese per promuovere crescita, integrazione e sviluppo condiviso".

"La delegazione ha ringraziato l’Amministrazione comunale per l’attenzione e il sostegno dimostrati, rinnovando l’impegno a continuare a investire e operare nel territorio pisano".

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

