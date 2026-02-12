Al Teatro Lux di Fucecchio va in scena 'Musicalmente, un mondo di canzoni'

Una serata a sostegno del reparto pediatrico dell'ospedale di Empoli, con il patrocinio del Comune di Fucecchio e la collaborazione dell’associazione Stop alla Meningite
Sabato 21 febbraio, alle ore 21.30, al Teatro Lux di Fucecchio, il Gruppo Attrazione Spettacolo G.A.S. presenta 'Musicalmente, un mondo di canzoni'. Una serata di beneficenza a favore del reparto pediatrico dell'ospedale di Empoli. L'evento è patrocinato dal Comune di Fucecchio e realizzato in collaborazione con l'associazione 'Stop alla Meningite'.
Per prenotazioni, chiamare il 347 6351788.
<< Indietro