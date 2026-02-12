Tonno al mango

Buongiorno oggi ringrazio Rossella per questa ricetta con il Tonno e la salsa di mango, una ricetta particolare per la presenza di questo frutto esotico. Durante la diretta mi sono confusa con il "Salmone", ma non ci sono problemi, dal momento che entrambi i pesci si prestano alla riccetta anche se hanno consistenza e gusti diversi. Il salmone ha un sapore più ricco, grasso e burroso con una consistenza morbida e umida; mentre il tonno è più magro, con un gusto delicato, dolce e leggermente salato, che varia da tenero a più sodo a seconda della cottura e del taglio.

Il Mango è un frutto tropicale, dolce e aromatico, ricco di vitamine A, C, E, minerali, fibre e antiossidanti, che supportano il sistema immunitario, la salute della pelle e la digestione, oltre ad avere proprietà antifiammatorie. Potete mangiare il mango togliendo la buccia e il nocciolo e tagliandolo a fettine o cubetti per essere gustato da solo o in insalate, frullati, dessert e piatti salati come la ricetta di Rossella.

Il Mango è coltivato da millenni in Asia meridionale e simbolo di prosperità nelle culture orientali, il mango è approdato in Europa grazie agli scambi commerciali e si è adattato con successo ad alcune aree del Mediterraneo, come in Sicilia, in particolare nelle terre intorno all'Etna, dove si coltiva sin dalla fine degli anni ’60. Il mango matura anche dopo la raccolta: per capire se è pronto, premete leggermente la buccia, se è morbida e sprigiona un profumo intenso, è perfetto da gustare.

I fiocchi di sale naturali sono un tipo di sale marino caratterizzato da cristalli sottili, irregolari e croccanti. Questi fiocchi si formano nelle saline quando l'acqua evapora lentamente, creando cristalli leggeri che vengono raccolti a mano.

Il sesamo è un alimento altamente calorico, l'energia che fornisce è principalmente dai lipidi. Il contenuto lipidico infatti è del 40-60%, molto più alto di quello dell’oliva, portando alla facile estrazione dell’olio da questo seme. La differenza tra sesamo bianco e sesamo nero è la loro origine. Il primo è originario dall’Africa ed il secondo dall’Asia. Un'altra differenza è il gusto: il sesamo nero ha un gusto più forte e risulta più croccante, il sesamo bianco ha un gusto più delicato ed è più reperibile anche nei supermercati.

Tonno al mango

Ingredienti per 4 persone

400 gr di filetto di tonno crudo abbattuto

1 mango

12 filetti di alici in olio di oliva

Sesamo bianco

Sesamo nero

Olio di semi

Peperoncino in polvere

Fiocchi di sale

Preparazione

Sbucciate il mango, ricavate la polpa, frullatela con olio di semi e peperoncino, poi tenetela da parte. Ungete il tonno con un po’ di olio di semi. Fate scaldare una padella antiaderente e scottate il tonno su tutti i lati per meno di un minuto, in modo che il cuore rimanga rosso. Toglietelo dalla padella e tagliatelo a cubotti regolari. In un’altra padella antiaderente fate tostare i semi di sesamo nero e bianco per un minuto: sarà pronto quando i semi inizieranno a “saltare”. Toglieteli dalla padella e passate i cubotti di tonno nei semi tostati. Componete il piatto mettendo delle gocce di salsa al mango, poi i pezzi di tonno, i filetti di alici e guarnite con fiocchi di sale, peperoncino in polvere e un filo di olio.

Rossella

