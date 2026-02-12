Torna Music Rappoli, apericena e live music con raccolta fondi per Gaza

Il ciclo di eventi del venerdì sera al Circolo Monterappoli continua con una serata di musica e partecipazione. Sul palco gli Homeward Duo, con il loro folk rock fatto di chitarre, voci e atmosfere intime, capaci di unire energia e delicatezza

Questa serata fa parte dell’iniziativa nazionale “100×100 Gaza”, una grande mobilitazione culturale e solidale che torna a febbraio con eventi in tutta Italia per sostenere la popolazione della Striscia di Gaza e mantenere alta l’attenzione su quanto sta accadendo.

Durante la serata sarà possibile contribuire alla raccolta fondi, attraverso donazioni che si aggiungeranno a parte del ricavato dell’evento. Un piccolo gesto che, insieme a tanti altri, può fare la differenza.

🍷 Apericena dalle 20:00

🎶 Live music dalle 21:30

📍 Music Rappoli – Circolo Arci Monterappoli

Musica, condivisione e solidarietà: un venerdì sera che va oltre il palco.

Fonte: Ufficio Stampa