Tribunale Empoli, l'AAEV all'Ordine pisano: "No campanilismi, vogliamo servizio migliore"

L’Associazione degli Avvocati di Empoli e della Valdelsa prende atto "con rammarico" del comunicato diffuso dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pisa in cui si chiudeva all’ipotesi di istituzione del Tribunale di Empoli.

"La posizione assunta dall’Ordine pisano - si legge in una nota a firma del presidente Matteo Tamburini - appare ispirata da una logica meramente campanilistica e difensiva, estranea all’interesse generale dei cittadini e delle imprese del territorio e distante da una visione moderna ed efficiente dell’organizzazione della giustizia. Non si tratta, dunque, di un’iniziativa “strumentale” o “corporativa”, ma di una proposta orientata al futuro, che nasce dalla consapevolezza delle criticità del sistema giudiziario toscano e dalla volontà di offrire un servizio più efficace a un’area vasta caratterizzata da un forte tessuto produttivo e da un rilevante contenzioso civile e commerciale".

Sui punti sollevati dall'ordine pisano, così l'AAEV: "L’istituzione del Tribunale di Empoli non comporterebbe alcuna “sottrazione” di risorse, ma costituirebbe una razionalizzazione dell’assetto giudiziario, idonea ad alleggerire in modo significativo il carico di lavoro del Tribunale di Pisa, da anni in grave sofferenza per l’eccessivo numero di procedimenti pendenti, nonché di quello di Firenze. Una più equilibrata distribuzione delle competenze territoriali renderebbe il Tribunale di Pisa più efficiente e garantirebbe, al contempo, ai cittadini e alle imprese dell’intera area tempi di risposta più rapidi e un servizio giustizia più accessibile, migliorando anche le condizioni lavorative degli operatori del diritto, oggi chiamati a svolgere le proprie funzioni in un contesto di costante sovraccarico".

Per l'AAEV, inoltre, "la posizione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pisa non coincide con quella della larga maggioranza dei professionisti che esercitano nei Comuni di San Miniato, Santa Croce sull’Arno, Montopoli in Val d’Arno e Castelfranco di Sotto, i quali guardano con favore all’ipotesi di istituzione del Tribunale di Empoli, ritenendola un’opportunità concreta per migliorare l’accessibilità e l’efficienza del servizio giustizia".

L’Associazione degli Avvocati di Empoli e della Valdelsa auspica quindi che il confronto si sviluppi su basi tecniche e oggettive, superando logiche di mera difesa territoriale.

