Vento e mareggiate in Toscana, codice giallo su costa centro-nord e arcipelago

Cronaca Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile

Sta migliorando il tempo in Toscana e le piogge sono in via di esaurimento. Continua tuttavia a farsi sentire l’effetto del vento

Sta migliorando il tempo in Toscana e le piogge sono in via di esaurimento. Continua tuttavia a farsi sentire l’effetto del vento che, tra oggi e domani, continuerà a soffiare con raffiche fino a 70-80 km/h o localmente superiori sull'arcipelago e sulla costa centrale.
La Sala operativa della Protezione civile regionale ha per questo esteso l’allerta gialla per vento forte e mareggiate.
Per le mareggiate il codice giallo resterà in vigore su costa centro-nord e isole fino alle 12 di domani, venerdì 13 febbraio, mentre l’estensione per il vento riguarderà, sempre fino alle 12 di domani, la costa centrale e l’arcipelago.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate

Toscana
Cronaca
11 Febbraio 2026

"Puoi votare Francesca al concorso di ballo?": la nuova truffa impazza su WhatsApp

Se vi chiedono di votare Francesca a un concorso di ballo, non fatelo. Una nuova minaccia - anche in Toscana, segnalata da molti lettori di gonews.it - si sta diffondendo [...]

Toscana
Cronaca
11 Febbraio 2026
Maltempo in Toscana

Maltempo, allerta meteo gialla per la Toscana nord-occidentale e la costa

Allerta meteo di codice giallo per rischio idraulico ed idrogeologico, vento e mareggiate per la giornata di domani, giovedì 12 febbraio. Ad annunciarlo la Sala operativa unificata della protezione civile [...]

Toscana
Cronaca
9 Febbraio 2026

Morte Zichichi, Manetti: "Lascia segno indelebile in Toscana"

“Con profondo cordoglio apprendo della scomparsa del professor Antonino Zichichi, eminente fisico e straordinario divulgatore scientifico, che ha lasciato un segno indelebile nella comunità accademica e scientifica internazionale”. Così l’assessora [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

torna a inizio pagina