Condannato per violenza sessuale a Vinci, arrestato a San Miniato un 27enne

Cronaca San Miniato
Condividi su:
Leggi su mobile

A San Miniato i carabinieri arrestano un 27enne condannato a 3 anni e 7 mesi per violenza sessuale e lesioni a Vinci

I Carabinieri della Stazione di San Miniato hanno arrestato un 27enne, destinatario di un ordine di carcerazione emesso lo scorso 6 febbraio dalla Procura della Repubblica di Firenze.

Il provvedimento segue una condanna definitiva a 3 anni e 7 mesi di reclusione per i reati di violenza sessuale e lesioni personali, commessi a marzo 2022 nel comune di Vinci.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Pisa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, su disposizione del sostituto procuratore di turno.

Notizie correlate

Montelupo Fiorentino
Cronaca
5 Febbraio 2026

Incidente in Fi-Pi-Li tra Montelupo e Ginestra, code in direzione Firenze

Incidente questa mattina, poco prima delle 9, sulla Fi-Pi-Li tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze. Non è nota al momento la dinamica del sinistro, segnalato dal portale [...]

Empoli
Cronaca
4 Febbraio 2026

Auto si ribalta in Fi-Pi-Li a Empoli, una 27enne in ospedale. Coda di 4 km

Incidente sulla Fi-Pi-Li a Empoli, tra gli svincoli di Empoli Ovest ed Empoli Est, in direzione Firenze, intorno alle ore 13. Un'auto si è ribaltata per motivi ancora da accertare [...]

San Miniato
Cronaca
3 Febbraio 2026

Tre indagati per la morte del calciatore Mattia Giani. Chiesta nuova perizia

Ci sono tre indagati per la morte di Mattia Giani, il calciatore di 26 anni del Castelfiorentino United originario di San Miniato, tragicamente scomparso nell'aprile 2024 dopo un malore durante [...]



Tutte le notizie di San Miniato

<< Indietro

torna a inizio pagina