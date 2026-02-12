Condannato per violenza sessuale a Vinci, arrestato a San Miniato un 27enne

A San Miniato i carabinieri arrestano un 27enne condannato a 3 anni e 7 mesi per violenza sessuale e lesioni a Vinci
I Carabinieri della Stazione di San Miniato hanno arrestato un 27enne, destinatario di un ordine di carcerazione emesso lo scorso 6 febbraio dalla Procura della Repubblica di Firenze.
Il provvedimento segue una condanna definitiva a 3 anni e 7 mesi di reclusione per i reati di violenza sessuale e lesioni personali, commessi a marzo 2022 nel comune di Vinci.
Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Pisa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, su disposizione del sostituto procuratore di turno.
Notizie correlate
Tutte le notizie di San Miniato
<< Indietro