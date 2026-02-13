A Fucecchio la Lega raccoglie oltre cento firme per DL Sicurezza e rilancia sulla Tenenza carabinieri

Prosegue a Fucecchio e nei comuni limitrofi la raccolta firme per la petizione “Io sto col poliziotto”, iniziativa promossa dalla Lega Salvini Premier con l’obiettivo di rafforzare la tutela legale delle Forze dell’Ordine nell’ambito del Decreto Sicurezza. Le adesioni, aperte a tutti i cittadini e giunte in particolare anche da Cerreto Guidi, hanno già superato il centinaio e continueranno anche nei prossimi giorni.

Il segretario locale della Lega, Marco Cordone, sottolinea come “la petizione per chiedere la tutela legale per le Forze dell’Ordine nel Decreto Sicurezza, allo stato attuale è stata sottoscritta da oltre un centinaio di persone e rafforza le nostre proposte raccolte nel MANIFESTO PER LA SICUREZZA”, evidenziando che “le Forze dell’Ordine […] possano avere più strumenti a protezione della loro attività di contrasto alla criminalità”.

Nel suo intervento, Cordone richiama anche alcuni nodi locali legati alla sicurezza. Sul fronte della Tenenza dei Carabinieri, ricorda la verifica dell’attuazione della permuta dei locali del palazzo Landini Marchiani tra Agenzia del Demanio, Comune e Arma dei Carabinieri, con progetto e lavori in corso. Diversa la posizione sul rinnovo del contratto di affitto della sede della Polizia Municipale in via Battisti fino al 2030, scelta che lascia il Carroccio “un po’ perplesso”.

Da qui la proposta alternativa: “Occorrono altre soluzioni e […] posiamo lo sguardo sugli ex macelli”, conclude Cordone, auspicando che le decisioni in atto non rallentino la realizzazione della nuova Tenenza dell’Arma e più in generale il rafforzamento della sicurezza sul territorio.