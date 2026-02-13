A Limite sull'Arno un incontro pubblico sul ritorno del lupo

Il ritorno del lupo e le prospettive di convivenza con l’uomo saranno al centro della serata divulgativa “Uomini & Lupi - Dalla conoscenza alla coesistenza”, in programma, questa sera, venerdì 13 febbraio alle ore 21.30 alla Pubblica Assistenza Croce d’Oro di Limite sull'Arno, in via Antonio Negro 9.

Relatore sarà Alessandro Fossi, membro del gruppo Lupo WWF che guiderà il pubblico in un approfondimento scientifico e divulgativo volto a promuovere informazione corretta e cultura ambientale.

L’iniziativa intende offrire alla cittadinanza un quadro aggiornato sul ritorno del lupo in Italia e sui nuovi scenari che questa presenza comporta per territori, comunità locali e attività umane. Durante l’incontro si parlerà di biologia e comportamento della specie, dei principali falsi miti ancora diffusi e delle buone pratiche utili a favorire una coesistenza consapevole.

L’ingresso è libero. Per informazioni è possibile contattare gli organizzatori.

Fonte: Ufficio stampa

