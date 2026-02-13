A Limite sull'Arno un incontro pubblico sul ritorno del lupo

Attualità Capraia e Limite sull'Arno
Condividi su:
Leggi su mobile

L'incontro si terrà stasera alle ore 21.30 presso la Pubblica Assistenza Croce d'Oro di Limite sull'Arno. Relatore sarà Alessandro Fossi, membro del gruppo Lupo WWF

Il ritorno del lupo e le prospettive di convivenza con l’uomo saranno al centro della serata divulgativa “Uomini & Lupi - Dalla conoscenza alla coesistenza”, in programma, questa sera, venerdì 13 febbraio alle ore 21.30 alla Pubblica Assistenza Croce d’Oro di Limite sull'Arno, in via Antonio Negro 9.

Relatore sarà Alessandro Fossi, membro del gruppo Lupo WWF che guiderà il pubblico in un approfondimento scientifico e divulgativo volto a promuovere informazione corretta e cultura ambientale.

L’iniziativa intende offrire alla cittadinanza un quadro aggiornato sul ritorno del lupo in Italia e sui nuovi scenari che questa presenza comporta per territori, comunità locali e attività umane. Durante l’incontro si parlerà di biologia e comportamento della specie, dei principali falsi miti ancora diffusi e delle buone pratiche utili a favorire una coesistenza consapevole.

L’ingresso è libero. Per informazioni è possibile contattare gli organizzatori.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate

Capraia e Limite sull'Arno
Attualità
14 Novembre 2025

CINEMu.Re., il primo festival in 8mm dell’Empolese Valdelsa

Si chiama CINEMu.Re. Festival ed è il primo festival nel territorio dell’Empolese Valdelsa con l’obiettivo di promuovere e far conoscere un archivio audiovisivo formato da pellicole in 8mm. L’iniziativa è [...]

Capraia e Limite sull'Arno
Attualità
29 Ottobre 2025

Dal 8 novembre torna la Rassegna Fotografica del Gruppo Limite

Dal 8 al 22 novembre 2025 la Fornace Pasquinucci di Capraia Fiorentina ospiterà la Rassegna Fotografica 2025, evento organizzato dal Gruppo Fotografico Limite che quest’anno mette al centro il colore [...]

Capraia e Limite sull'Arno
Attualità
22 Ottobre 2025

Premio Massimo Alberini 2025: la Casa del Bronchè di Limite premiata dall’Accademia Italiana della Cucina

L’Accademia Italiana della cucina Delegazione di Empoli ha assegnato alla Casa del Bronchè di Limite il "Premio Massimo Alberini" per il 2025. Si tratta di un riconoscimento istituito nel 2014, assegnato [...]



Tutte le notizie di Capraia e Limite sull'Arno

<< Indietro

torna a inizio pagina