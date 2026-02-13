Abc Solettificio Manetti torna a vincere contro i Prato Dragons

La vittoria più attesa, quella che da troppo mancava. Con la faccia di chi ha fame e di chi non fa sconti a nessuno, l’Abc Solettificio Manetti mette un tassello importantissimo lontano da casa. E lo fa sul campo della seconda della classe, superando la Pallacanestro Prato Dragons con un perentorio 64-73 che ribalta anche il -4 del match di andata (80-84 il finale al PalaBetti). A fare la differenza è proprio ciò che spesso è mancato fino ad oggi: una difesa affamata e, prima ancora, l’atteggiamento. Quello di chi ha voglia di andare a prendersi due punti pesantissimi. Quel cambio di passo che si attendeva da tempo e che dovrà rappresentare soltanto il primo tassello di una nuova Abc.

Intanto domenica alle 18 si torna al PalaBetti per chiudere una settimana di fuoco, arriva il Cus Firenze.

LA CRONACA

Grande equilibrio negli scambi iniziali, con le squadre che si alternano al comando fino al 10-10 di metà frazione. Nel momento in cui l’Abc smette di segnare, però, Prato ne approfitta per girare l’inerzia, con Manfredini che suggella il mini break locale che vale il 22-15 alla prima sirena.

La penetrazione dell’ex Berni e un gioco da tre punti di Cantini accorciano all’inizio della seconda frazione (22-20). Prato, però, resta in controllo, con la tripla di Catalano che ristabilisce il +8 laniero dopo quattro minuti (29-21). La penetrazione al ferro di Pedicone rompe finalmente gli indugi gialloblu, seguita dalla bomba di Corbinelli e dall’arresto e tiro in mezzo all’area di Ticciati (31-30). Così, mentre l’Abc alza la pressione in difesa, Mancini concretizza la rimonta per il sorpasso castellano sul 31-33, che diventa 37-38 al riposo lungo.

Le giocate in mezzo all’area di Mancini e Torrigiani inaugurano la ripresa (37-42), con i gialloblu che alzano le barricate nelle retrovie. L’attenzione in difesa innesca ottime giocate offensive, con il +10 a firma Cantini che prova a dare la scossa alla gara: 40-50 al 27′. Un monumentale Landi a rimbalzo, mette a segno un gioco da tre punti che scrive 42-56 sul tabellone. Pacini e Manfredini, però, dimezzano la forbice, poi ci pensa Staino dall’arco a riaprire tutto al terzo riposo (54-58).

Dopo vari giri a vuoto da entrambe le parti, Landi vola più in alto di tutti e sblocca il punteggio. L’Abc tiene altissima la pressione difensiva sporcando tiri e conclusioni laniere, così Cantini allunga di nuovo, seguito dalla tripla del solito Landi che vale il 58-69 con 3’50” da giocare. Un vantaggio che un’Abc solida amministra con autorità, gestendo con pazienza i possessi finali fino a brindare ad una ritrovata, e pesantissima, vittoria lontano da casa.

PALL. PRATO DRAGONS – ABC SOLETTIFICIO MANETTI 64-73

Pall. Prato Dragons: Manfredini 17, Marini 9, Catalano 5, Balducci ne, Staino 3, Paloscia ne, Plutino ne, Smecca 11, Goretti 9, Ndoye, Pinelli 3, Pacini 7. All. Banchelli. Ass. Daddioli, Papini,

Abc Solettificio Manetti: Tavarez ne, Lazzeri 6, Ticciati, Corbinelli 9, Talluri ne, Berni 4, Torrigiani 3, Marchetti ne, Landi 14, Cantini 8, Mancini 20, Pedicone 9. All. Betti. Ass. Calvani, Chiarugi.

Parziali: 22-15, 37-38 (15-23), 54-58 (17-20), 64-73 (10-15)

Arbitri: De Trane di Pontedera, Marini di Pisa.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa