Addio a Riccardo Ferraro, storico dirigente della Slc Cgil: il cordoglio della Regione Toscana

Lutto nel mondo sindacale per la scomparsa di Riccardo Ferraro, segretario generale della Slc Cgil Firenze-Prato-Pistoia e coordinatore della Slc Cgil Toscana. Fiorentino di nascita, Ferraro si è spento nella giornata di ieri all’età di 62 anni, dopo una malattia. A ricordarlo sono la Cgil Firenze e la Cgil Toscana in una nota di cordoglio: "Sindacalista preparato e persona di grande umanità, lascia un grande vuoto".

Nel corso della sua lunga carriera ha dedicato gran parte della propria vita all’impegno sindacale nel settore delle telecomunicazioni, ricoprendo incarichi di grande responsabilità tra Firenze, la Toscana e Roma. È stato membro dell’apparato e componente della segreteria nazionale della categoria, seguendo in particolare comparti strategici come Poste e Rai.

Ferraro ha contribuito in modo significativo all’organizzazione e alla tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, costruendo relazioni sindacali solide e coerenti con i valori fondanti della Cgil.

Il cordoglio arriva anche dalla Regione Toscana, che lo ricorda per le numerose vertenze affrontate negli anni ai tavoli di crisi aziendali coordinati da Valerio Fabiani, consigliere speciale per le crisi aziendali del presidente Eugenio Giani. "Un grande sindacalista e una persona straordinaria – dichiara Fabiani –, mi ha sempre colpito il suo rigore unito ad un incredibile capacità di ascolto. Riccardo è stato un grande negoziatore, che sapeva mediare senza mai venir meno ai suoi valori e al fine ultimo di difendere le lavoratrici e i lavoratori. Alla Slc Cgil, alla Cgil tutta e alla sua famiglia giunga il cordoglio mio e della Regione Toscana, poiché anche questa istituzione deve molto a Riccardo. Non solo per il supporto che non ha fatto mai mancare a tutta la squadra dell'Unità di crisi regionale ma anche per aver impreziosito con il suo impegno questa istituzione ogni qual volta che abbiamo lavorato insieme".

Fonte: Regione Toscana

