Altopascio, autolavaggio devastato a colpi di picconi: indagano i carabinieri

Un uomo ha sfasciato l'autolavaggio Car Wash Caste a colpi di piccone nella frazione di Badia Pozzeveri, ad Altopascio, nella notte tra martedì e mercoledì.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo ha danneggiato il distributore automatico di bevande e il cambiamonete intorno all'1:30, senza riuscire però a sottrarre denaro.

Diversi residenti hanno segnalato la presenza di un uomo che si aggirava per le vie della frazione con un piccone in mano. Le autorità stanno verificando se si tratti dello stesso responsabile. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell’autolavaggio sono al vaglio dei carabinieri, che hanno avviato le indagini per identificarlo.

Non è la prima volta che l'attività viene presa di mira: nel 2023 tre uomini armati di mazze avevano già compiuto un raid, causando danni stimati in circa 10mila euro.