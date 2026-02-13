Amici per la Pelle, ottimi risultati per Castelfranco e Santa Croce

Ottimo risultato dei ragazzi dell'istituto comprensivo di Santa Croce sull'Arno - Staffoli e di quelli di Castelfranco di Sotto, l'istituto comprensivo Leonardo da Vinci, a Milano al concorso Amici per la Pelle, una delle iniziative fondamentali della fiera Linea Pelle, Milano UNIC - Concerie Italiane.

Quest'anno il tema degli elaborati era la Montagna tra tradizione e sport, vista la concomitanza della olimpiadi invernali in Italia.

Gli studenti di Santa Croce si sono piazzati bene, ottenendo il secondo premio Giuria Speciale, mentre i ragazzi dell'istituto di Castelfranco di Sotto hanno raccolto il premio speciale 'Milano Cortina' con “Un’opera che unisce sport, montagna e pelle, quest’ultima insieme al cuoio radici della nostra comunità” come ha sottolineato il sindaco Fabio Mini. “I ragazzi sono stati magnifici come ogni anno – ha aggiunto Mini -, ma questa volta hanno ricevuto un riconoscimento meritatissimo. Per me e l’assessore Nicola Sgueo è stato emozionante salire sul palco con tutti loro”.

Due risultati tanto quello di Santa Croce e quello di Castelfranco che confermano il forte legame tra la scuola, il territorio e il mondo del lavoro del settore conciario. Un legame di cui va fiero il sindaco Roberto Giannoni, che oltre 15 anni fa, quando sedeva negli organi di vertice dell'Associazione Conciatori, inventò e lanciò il concorso “Amici per la pelle” per instaurare un legame proficuo tra mondo conciario, scuola e territorio. Un concorso che ancora oggi continua ad acquisire visibilità.

“E' stata una giornata bellissima – ha detto infatti Giannoni - insieme ai nostri ragazzi e a quelli degli altri distretti conciari, un progetto Amici per la Pelle, che ogni anno cresce sempre di più e che permette di dare la giusta visione del principale lavoro del nostro territorio, quello conciario, ai giovani studenti delle scuole. E pensare – ha concluso con un pizzico di ironia Giannoni - che c’è sempre qualcuno che si chiede cosa ho fatto in undici anni di Assoconciatori. Grazie ai ragazzi per l’impegno e grazie ai loro insegnanti senza i quali questo progetto non sarebbe mai riuscito”.

