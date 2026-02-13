I consiglieri Benedetta Venezia e Vito Andrea Cuscito aderiscono a Futuro Nazionale

Prosegue la scia di politici e consiglieri che negli scorsi giorni hanno lasciato la Lega per aderire al partito Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Anche nel Chianti fiorentino arriva il rafforzamento del progetto con l'ingresso di Benedetta Venezia e Vito Andrea Cuscito.

La nota integrale

Già nel 2024 Venezia e Cuscito erano iscritti al comitato "Il mondo al contrario" per sostenere Roberto Vannacci. Un anno fa avevano aderito alla Lega proprio per seguire il vento nazionalista portato in Italia dal Generale Roberto Vannacci. Tuttavia, la convivenza all’interno del partito è stata più volte ostacolata da incomprensioni e resistenze interne. Con la stessa coerenza che ci ha sempre contraddistinto, scegliamo oggi di proseguire il nostro percorso politico al fianco del Generale nel progetto di Futuro Nazionale.

Benedetta Venezia, Avvocato e candidata Sindaco a San Casciano Val di Pesa nel 2024 ha sempre saputo coniugare passione civica e coraggio nelle battaglie per un territorio più sicuro, più vivo e più orgoglioso delle proprie radici. "Svolgo il ruolo di opposizione per il bene dei cittadini, senza sé e senza ma: critica costruttiva, proposte concrete, difesa intransigente degli interessi del territorio, senza sconti a nessuno e senza calcoli personali. La mia adesione rafforza ulteriormente il progetto di Futuro Nazionale con una voce autentica, femminile, radicata e sempre al servizio della gente"

Ex paracadutista della Brigata Folgore, Vito Andrea Cuscito era stato candidato alle scorse elezioni amministrative nel Comune di Greve in Chianti come indipendente nella lista civica “Per il Cambiamento”, di chiara trazione centrodestra.

“L’unica cosa a cui devo dar conto sono i miei elettori – dichiara Vito Andrea Cuscito – coloro che hanno scritto il mio nome e che mi hanno chiesto di portare avanti con determinazione il programma elettorale locale e provinciale. Rimango fedele solo ai miei valori, ai miei principi e soprattutto sono coerente nel proseguire le battaglie con i cittadini e per i cittadini. Oggi seguo Roberto Vannacci con ancora maggiore convinzione in questo nuovo, necessario progetto politico”.

Tra le battaglie principali che il gruppo sta portando avanti con determinazione spicca l’iniziativa “Greve Sicura”, lanciata dal centrodestra locale per contrastare furti, atti criminosi e il crescente clima di insicurezza sul territorio. Grazie al forte sostegno ricevuto, è stata chiesta l’estensione di “Greve Sicura” anche al capoluogo Firenze e in vari comuni della provincia, per garantire maggiore sicurezza ai cittadini in un’area vasta e spesso periferica.

Il capogruppo di “Per il Cambiamento” Roberto Abate commenta con entusiasmo l’adesione: “La casa del centrodestra acquista un valore aggiunto. Accogliamo con grande favore l’ingresso di Futuro Nazionale nella nostra area politica. Si tratta di un passo importante che rafforza il fronte patriottico e identitario anche sul nostro territorio”.

Cuscito e Venezia annunciano inoltre che Futuro Nazionale è già operativo in tutta Italia. “Nella Città Metropolitana di Firenze – concludono i consiglieri – partiranno a breve i comitati costituenti del partito. Invitiamo tutti i cittadini che condividono i nostri valori a unirsi a noi per costruire insieme il futuro dell’Italia: sovrana, sicura, libera e orgogliosa delle proprie radici”.

