Buche, polvere, droga e rally notturni: la denuncia sul parcheggio di Serravalle

"Buio, pieno di buche, droga e rally notturni selvaggi". È la segnalazione di un lettore che abita di fronte al parcheggio del parco di Serravalle a Empoli, e che denuncia una situazione di degrado ormai "cronica".

Secondo quanto riferisce, "le criticità dell’area sarebbero note all’amministrazione comunale", ma ad oggi non si sarebbero ancora tradotte in interventi concreti. Con l’arrivo della primavera e l’aumento degli eventi nella zona, il timore è che il problema possa aggravarsi ulteriormente.

Tra le principali criticità segnalate ci sono la scarsa illuminazione, la mancanza di una gestione ordinata degli spazi di sosta, le auto parcheggiate senza criteri e soprattutto i continui episodi notturni: "Il parcheggio viene usato come pista per sgommate e corse improvvisate, soprattutto da gruppi di giovani".

Un disagio che, sottolinea, incide direttamente sulla qualità della vita di chi abita nelle vicinanze: "Già ora, d’inverno, la situazione è difficile. In estate, senza aria condizionata, non riusciamo a dormire e siamo costretti a tenere le finestre chiuse". Non mancano poi i problemi strutturali: buche che si riempiono d’acqua nei mesi piovosi e un sistema di scolo delle acque che, secondo il cittadino, risulta inefficace.

Il residente, secondo cui diverse famiglie dell'area lamentano situazione, racconta di essere stato più volte in Comune a segnalare la cosa e avrebbe scritto in più occasioni commenti sui post social del Comune, senza però fare nessuna comunicazione ufficiale: “Anche in campagna elettorale si era parlato del rifacimento del parcheggio, collegato alla ristrutturazione dello stadio comunale, ma finora non si è visto nulla".

Il 'nuovo' parcheggio tra le opere del nuovo Stadio

Il parcheggio di Serravalle rientra tra le opere accessorie previste nel più ampio progetto del nuovo stadio Carlo Castellani, inserite dall’Empoli Calcio nel piano complessivo di riqualificazione dell’area. Una prospettiva che molti cittadini guardano con interesse.

A chiarire lo stato dell’iter è il Comune, che fa sapere come il prossimo passaggio sarà la Conferenza dei servizi decisoria, ma che attualmente si è ancora in attesa di due autorizzazioni fondamentali. Da un lato, l’Empoli Calcio deve presentare la documentazione necessaria per la verifica di assoggettabilità a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) relativa al parcheggio di Serravalle, che sarà esaminata dall’Unione dei Comuni. Dall’altro, la Città Metropolitana di Firenze dovrà esprimersi sulla assoggettabilità a VAS (Valutazione Ambientale Strategica) dell’intero progetto, nella parte che contempla una variante agli strumenti urbanistici vigenti e adottati.

Al momento non ci sarebbero ulteriori novità, e il Comune è in attesa dei tempi tecnici dell'iter. Resta dunque aperta la questione dei tempi: quanto servirà per vedere realizzate le opere legate al nuovo stadio, compreso il parcheggio? È la stessa domanda che si pongono i residenti della zona, preoccupati per una situazione che definiscono ormai cronicizzata. "Parliamo di un degrado di grande gravità per una città come Empoli - sottolinea il lettore - che in tante altre aree e problematiche ha dimostrato, invece, di saper gestire bene con interventi mirati".

Sul tema dà qualche rassicurazione l’assessore alle Manutenzioni, Simone Falorni, che conferma come le criticità del parcheggio siano note da tempo e aggravate ulteriormente dalle condizioni meteo delle ultime settimane, annunciando un intervento: "In merito al parcheggio del parco di Serravalle la situazione, già conosciuta, purtroppo è estremamente peggiorata con un maltempo continuativo così da circa un mese. È in previsione un nuovo intervento non appena il meteo ce lo consentirà, perché ogni tipo di azione deve avvenire a suolo asciutto e non con l'acqua in corso. Altrimenti si rischia di creare una situazione precaria che durerebbe qualche giorno prima di tornare allo stato di partenza. Allo stato attuale vengono fatti due interventi all'anno di sistemazione con trasporto e stesura di stabilizzato per togliere le buche. L'amministrazione sta valutando un ulteriore intervento aggiuntivo."