Consiglio comunale a Empoli, 40 punti: anche Keu, Multiutility, rischio idraulico, Palestina e Iran

Il Consiglio comunale di Empoli si riunirà martedì 17 febbraio 2026 alle ore 18:00 e eventuale prosecuzione alle ore 21:00. La seduta si terrà nella sala consiliare al primo piano del palazzo comunale di via Giuseppe del Papa, 41 e potrà essere seguita anche in diretta sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

1 Comunicazioni del sindaco e del presidente del consiglio

2 Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli su sicurezza ex Montevivo/Montepagani in località Ponzano

3 Interrogazione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su emergenza freddo e politiche sociali per i senzatetto

4 Interrogazione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su gestione della raccolta rifiuti in città

5 Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli – Siamo Empoli su affidamento del servizio di progettazione e direzione scientifica del festival di storia contemporanea

6 Interrogazione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle relativa allo stato di attuazione della mozione avente ad oggetto “interruzione delle collaborazioni con il governo e con enti israeliani a causa delle persistenti violazioni del diritto internazionale a Gaza e in Cisgiordania” approvata da Consiglio comunale di empoli in data 24 novembre 2025

7 Interrogazione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su attuazione dell’ordine del giorno accompagnatorio al dup in materia di rischio idraulico e conseguente revisione del piano operativo comunale (poc)

8 Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia sullo stato di attuazione della mozione approvata dal Consiglio comunale di Empoli nella seduta del 29 aprile 2025 relativa all’istituzione e celebrazione della “giornata del rispetto” – iniziative realizzate e attività di sensibilizzazione promosse dall’amministrazione comunale.

9 Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia su illuminazione e sicurezza del ponticello pedonale sopra il torrente Orme, collegamento tra viale Francesco Petrarca e il parcheggio pubblico di via delle Olimpiadi

10 Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia su iniziative dell’amministrazione comunale a tutela del principio di neutralità politica e del pluralismo culturale negli istituti scolastici del territorio comunale

11 Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia su danni a manto stradale e infrastrutture connessi ai lavori di posa della fibra ottica, su segnalazioni pervenute, sopralluoghi, procedure di ripristino e azioni di rivalsa e risarcimento

12 Ratifica delibera di giunta n. 5 del 21/01/2026 avente ad oggetto bilancio di previsione 2026-2028 - approvazione variazioni assunte con i poteri del Consiglio per motivi di urgenza

13 Ratifica delibera di giunta n. 16 del 04/02/2026 avente ad oggetto bilancio di previsione 2026-2028 - approvazione variazioni assunte con i poteri del Consiglio per motivi di urgenza

14 Variazioni al bilancio di previsione 2026-2028

15 Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2026-2028. primo aggiornamento

16 Approvazione della convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale ex art. 10 del d.p.r. 465 del 04.12.1997, tra il Comune di Empoli (FI) e il Comune di Monteroni d'Arbia (SI)

17 Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del consiglio degli stranieri – tavolo delle cittadinanze. Approvazione

18 Verbale della seduta del Consiglio comunale n. 10 del 18 e 19 settembre 2025. approvazione

19 Verbale della seduta del Consiglio comunale n. 11 del 29 settembre 2025. Approvazione

20 Verbale seduta del consiglio comunale aperto dedicato agli 81 anni dalla liberazione della citta’ di empoli – verbale n. 12 del 6 ottobre 2025. approvazione

21 Verbale della seduta del Consiglio comunale n. 13 del 27 ottobre 2025. Approvazione

22 Verbale della seduta del Consiglio comunale n. 14 del 24 novembre 2025. Approvazione

23 Verbale della seduta del Consiglio comunale n. 15 del 22 dicembre 2025. Approvazione

24 Mozione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli per avvio di un progetto sperimentale in collaborazione tra Comune di Empoli e Serd per l’incentivazione dei percorsi terapeutici dei pazienti in cura per dipendenze da sostanze stupefacenti

25 Mozione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli su modifica segnaletica viabilita’ via Tino da Camaino ed adozione provvedimenti per carenza parcheggi zona ospedaliera

26 Mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia sulla realizzazione di un cimitero per animali d’affezione nel comune di empoli

27 Mozione presentata dai gruppi consiliari Movimento 5 Stelle e Buongiorno Empoli – Siamo Empoli per la valutazione di un attraversamento pedonale rialzato o altri interventi di messa in sicurezza nell’area di via Fucini, incrocio con viale Amendola, lato liceo artistico “Virgilio”

28 Mozione presentata dai gruppi consiliari Movimento 5 Stelle e Buongiorno Empoli – Siamo Empoli per trasparenza e pubblicazione dei risultati dei monitoraggi Arpat relativi alle acque sotterranee nell’area interessata da contaminazione da keu

29 Mozione presentata dai gruppi consiliari Movimento 5 Stelle e Buongiorno Empoli – Siamo Empoli per il conferimento della cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, l’esposizione della bandiera palestinese e ulteriori iniziative di sostegno al popolo palestinese

30 Mozione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle e per l'attivazione del servizio pre e dopo scuola nel eomune di Empoli, di una indagine conoscitiva tra le famiglie e per la promozione della parità di genere

31 Mozione presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Una storia empolese Alessio Mantellassi Sindaco, Questa È Empoli, su presa d'atto dell'esito referendario comunale sui servizi pubblici locali del 9.11.2025: conferma del progetto multiutility toscana (Plures), già interamente pubblica, conferma e ulteriore impegno per la modifica statutaria della società per escludere definitivamente la quotazione in borsa quale forma di finanziamento per gli investimenti e conferma della ripubblicizzazione di acque avviata nel 2021 attraverso il riacquisto delle quote del socio privato

32 Mozione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli per maggiore sicurezza nei luoghi di volontariato e di pubblica assistenza

33 Ordine del giorno presentato dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli-Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su richiesta alla Città metropolitana di Firenze di un maggior impegno, sostegno e investimento nelle scuole superiori del comune di Empoli

34 Ordine del giorno presentato dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli-Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su legge elettorale della Regione Toscana: sollecitare una revisione in chiave democratica

35 Mozione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su solidarietà ai vigili del fuoco colpiti da contestazioni disciplinari per aver manifestato in solidarietà con il popolo palestinese

36 Mozione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su installazione nuova fontanella o fontanello in piazza della Vittoria

37 Mozione presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli e Alleanza Verdi e Sinistra su solidarietà alla popolazione iraniana e alla necessità di garantire protezione e un rifugio sicuro ai manifestanti

38 Mozione presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli e Alleanza Verdi e Sinistra su adesione all’appello per la liberazione dei prigionieri politici palestinesi e di marwan barghouti, come passo necessario per la ripresa dei negoziati di pace, in occasione della giornata mondiale dei diritti umani

39 Mozione presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli e Alleanza Verdi e Sinistra su empoli ostile alla presenza sul territorio dell’immigration and customs enforcement - enforcement and removal operations (ICE-ERO)

40 Ordine del giorno presentato dai gruppi consiliari Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli e Alleanza Verdi e Sinistra per il dissenso alla proposta di legge di bilancio 2026

