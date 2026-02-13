La Procura di Firenze ha chiuso l'inchiesta sul cedimento strutturale avvenuto il 16 febbraio 2024 nel cantiere dell'Esselunga in via Mariti, alla periferia di Firenze. Nella tragedia persero la vita cinque operai.

Secondo quanto riportato dalla stampa il fascicolo si è ampliato con tre ulteriori indagati: la società che operava come 'general contractor', il suo rappresentante legale e un ingegnere fiorentino incaricato dei collaudi per conto della proprietà dell'area.

Sono otto gli avvisi di conclusione delle indagini notificati nell’ambito dell'inchiesta coordinata dai pubblici ministeri Alessandra Falcone e Francesco Sottosanti, che contestano a vario titolo ipotesi di reato tra cui omicidio colposo, lesioni, disastro doloso e violazioni della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tra i destinatari degli atti figurano cinque persone fisiche e tre società.

