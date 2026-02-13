Elly Schlein oratrice ufficiale delle celebrazioni del 25 aprile a Sant’Anna di Stazzema

Sarà Elly Schlein l’oratrice ufficiale delle celebrazioni del 25 aprile a Sant’Anna di Stazzema, nel Parco nazionale della Pace, riconosciuto come "luogo simbolo della Liberazione dal nazifascismo, della memoria del sacrificio civile del Paese nella seconda guerra mondiale, e oggi spazio vivo di educazione ai valori della pace".

L’invito alla segretaria nazionale del Partito democratico è stato rivolto dal sindaco di Stazzema e presidente del Parco, Maurizio Verona, che ha sottolineato il significato civile della ricorrenza: "Il Parco di Sant’Anna di Stazzema non è un luogo neutro. È un luogo che chiede scelte, responsabilità e coerenza. In un tempo in cui la violenza, la guerra e la compressione dei diritti tornano a segnare il nostro orizzonte, il 25 aprile qui significa ribadire che la libertà e la democrazia non sono mai acquisite per sempre: presuppongono un sacrificio costante, la cura della memoria e un profondo investimento culturale, affinché le coscienze siano sempre vigili e consapevoli. La presenza di Elly Schlein va in questa direzione: tenere viva la memoria e tradurla in impegno politico e civile".