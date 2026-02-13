A 'Empoli che legge' Giuseppe Faso presenta il suo libro 'Le regole non piovono dal cielo'

Tornano gli appuntamenti della rassegna “Empoli che legge” della biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli (via Cavour, 36). Martedì 17 febbraio 2026, alle 17, nella sala Tassinari della ‘Fucini’ si svolgerà l’incontro con Giuseppe Faso che presenterà il suo libro intitolato Le regole non piovono dal cielo. Grammatiche immaginarie (Pungitopo Editrice, 2026). Dialogherà con l’autore, Andrea Bruscino, docente di Lettere presso I.T.T. “Ferraris-Brunelleschi” di Empoli.

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con ADI-SD Associazione degli Italianisti – Sezione didattica e Cepell – Centro per il Libro e la Lettura. L’ingresso è libero.

IL LIBRO

Non è necessario avere un “libro di grammatica”, e qui certo non se ne propone uno: si svolge un’interrogazione radicale su come si fa “grammatica” quasi dappertutto senza preoccuparsi dell’inefficacia di tale pratica e dei suoi effetti letali per la società.

Il libro muove dalla chiarezza brutale con cui un ministro ha affermato: "La cultura della regola inizia dallo studio della grammatica", e dal fatto che così hanno ripetuto genitori (non tutti), insegnanti (in parte ma troppi), opinionisti (quasi tutti).

Che vuol dire cultura delle regole? Che cos’è una regola? Perché lo studio della grammatica dovrebbe aiutare ad accettare o riconoscere anche altre regole? La cosiddetta “grammatica” può essere tante cose: costrizione o invenzione, prescrizione o riconoscimento, sofferenza o gioia.

È quello che mostra questo libro, muovendo, come l’autore ha già fatto nel Lessico del razzismo democratico, da piccoli episodi di ogni giorno, tipologie di comportamento e intoppi rivelatori, e proponendo raffinate ma facili attività di facilitazione, collaudate in una pratica pluridecennale. Ne risulta un libro ironico, affabile, da cui si apprendono molte cose utili, e non solo di grammatica.

L’AUTORE

Giuseppe Faso ha insegnato nei licei e ha partecipato all’attività dell’associazione toscana Africa insieme, della Rete Antirazzista e poi del gruppo Straniamenti, lavorando a pratiche di convivenza civile, alla decostruzione del razzismo, alla formazione di insegnanti e operatori/trici per sperimentare pratiche, posture, linguaggi meno escludenti. Ha pubblicato Lessico del razzismo democratico (2008), Accogliere voci e sguardi venuti da lontano (ma neanche tanto) (2014), Manuale dell’operatore critico, con Sergio Bontempelli (2017); collabora a Cronache di ordinario razzismo e ha contribuito ai sei volumi del Libro bianco sul razzismo di Lunaria (2008-2024) e ai due volumi a cura di Russo Spena, Carbone e Gargiulo, Il dovere di integrarsi (2014) e I confini dell’inclusione (2018).

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate