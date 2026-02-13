Empoli, un weekend di dolcezza in piazza: arriva la festa del cioccolato e delle goloserie

Empoli si prepara a vivere il fine settimana più dolce dell’anno. Sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026, dalle ore 10 alle ore 20, piazza della Vittoria ospiterà la "Festa del Cioccolato e delle Goloserie", un evento imperdibile per tutti gli amanti delle dolcezze, organizzato dalla Confcommercio fiorentina insieme all’agenzia eventi Colleventi.

Per due giorni la piazza empolese si trasformerà in un’oasi del cioccolato dai profumi, colori e sapori irresistibili. Protagonista assoluto sarà il cioccolato artigianale in tutte le sue forme: praline raffinate, creme spalmabili, tavolette, cioccolatini ripieni dai gusti più golosi e sorprendenti, creazioni originali capaci di conquistare grandi e piccoli.

Accanto al cioccolato, un’ampia selezione di dolciumi e specialità tipiche: dalle tradizionali dolcezze siciliane alla frutta secca di ogni tipo, fino ai mieli artigianali e altre eccellenze che celebrano la qualità e la varietà della produzione dolciaria italiana.

E per chi vorrà alternare gli assaggi a una passeggiata tra curiosità e creazioni originali, sarà presente anche un mercatino di oggettistica, arte e ingegno, con tante idee creative e prodotti unici.

L’evento si inserisce tra le iniziative dell’ultimo fine settimana del Carnevale empolese. "Sarà un’occasione in più per i cittadini empolesi di vivere il centro della nostra bellissima città - dice la responsabile della delegazione Confcommercio Empolese Valdelsa Martina Cocchi - Siamo pronti ad accogliere quanti sceglieranno di trascorrere assieme a noi un fine settimana all’insegna della convivialità e del gusto, chiudendo il Carnevale in dolcezza".

Fonte: Ufficio stampa Confcommercio Firenze