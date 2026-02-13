A Firenze la municipale scopre 19 veicoli senza assicurazione. In 9 senza patente

Diciannove veicoli privi di assicurazione, 28 senza revisione, 9 conducenti senza patente, una con licenza di guida scaduta e 3 persone sorprese al volante con il cellulare. E ancora: 4 mezzi in circolazione nonostante il fermo fiscale, una e-bike trasformata in motorino, un veicolo pignorato rintracciato dopo settimane. Sono solo alcune delle violazioni scoperte dalla Polizia Municipale in poco meno di due settimane di controlli congiunti dei Reparti Campo di Marte e Rifredi finalizzati al rispetto delle norme di comportamento e sicurezza stradale. Complessivamente sono state 67 le violazioni contestate.

“La sicurezza stradale è parte integrante della sicurezza della città. I controlli effettuati dai nostri agenti rappresentano quindi un presidio fondamentale di prevenzione e tutela per tutti gli utenti della strada: automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni – dichiara l’assessore alla Sicurezza urbana e alla Polizia Municipale Andrea Giorgio –. Contrastare la circolazione di veicoli senza assicurazione, fermare chi guida senza patente o utilizza il cellulare al volante significa ridurre concretamente i rischi e aumentare la sicurezza collettiva. Ringrazio la nostra Polizia Municipale per l’impegno quotidiano sul versante dei controlli ma anche su quello della prevenzione con le tante attività di educazione e sensibilizzazione nelle scuole. I dati sugli incidenti testimoniano che il lavoro portato avanti dall’Amministrazione, anche con interventi sulla viabilità mirati in particolare sulla sicurezza degli utenti deboli come pedoni e ciclisti, sta dando frutti”.

"Stiamo andando nella direzione giusta – ribadisce l’assessore Giorgio -. Continueremo con gli interventi strutturali, con le iniziative di sensibilizzazione e informazione insieme alle associazioni, con i controlli mirati e diffusi sul territorio, perché il rispetto delle regole è la prima garanzia per una mobilità più sicura e per una città più responsabile”.

Tornando ai controlli dei Reparti di Campo di Marte e Rifredi, effettuati sia con posti di controllo che con interventi dinamici, l’attività si è concentrata inizialmente nel Quartiere 2, in particolare in via Aretina, via Boccaccio, Settignano e viale Paoli. Quattro le persone multate per guida di veicoli sottoposti a fermo fiscale (sanzione 2.000 euro), 9 i conducenti sorpresi a circolare con un mezzo senza copertura assicurativa (866 euro e sequestro) e altrettanti veicoli senza revisione (173 euro). Sul fronte patenti, una persona è stata scoperta senza documento di guida (5.100 euro) e una per la patente scaduta (158 euro e ritiro della licenza). Tre i conducenti fermati alla guida con il cellulare: per loro la sanzione da 250 euro, il ritiro immediato della patente per la sospensione (da 15 giorni a 2 mesi) e il taglio di 5 punti dalla patente.

Nel Quartiere 5 i controlli si sono concentrati in particolare tra via Baracca, Viadotto dell’Indiano, via Pistoiese, San Donato. Accertate 10 violazioni per mancanza di assicurazione e 19 per revisione scaduta. Otto i conducenti scoperti senza la licenza di guida: per 3, già fermati senza licenza negli ultimi due anni, è scattato il deferimento all’Autorità giudiziaria oltre al sequestro del mezzo; gli altri 5, non essendo recidivi, se la sono cavata con la sanzione amministrativa da 5.100 euro ciascuno.

Sequestrata per confisca anche una e-bike modificata e resa di fatto un ciclomotore: per il conducente sono scattati i verbali per mancanza di libretto di circolazione e targa (sanzione fino a 635 euro). Disposta anche una revisione straordinaria per un mezzo adibito al trasporto merci a temperatura controllata con attestato ATP scaduto. Sequestrata poi una patente straniera non convertita nei termini di legge, ovvero entro l’anno di residenza in Italia del titolare (sanzione 158 euro).

Infine, durante i controlli gli agenti in viale Luder hanno rintracciato e recuperato un veicolo pignorato, ricercato da settimane per il mancato pagamento di imposte comunali.