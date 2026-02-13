Firenze, chiusura temporanea dei contenitori stradali in occasione della manifestazione di domani

Plures Alia informa che, su indicazione della Questura e per motivi di sicurezza, in occasione della manifestazione con corteo “Wish Parade 2026” organizzata per domani, sabato 14 febbraio, si procederà alla chiusura di tutti i contenitori stradali lungo il percorso del corteo.

Le zone coinvolte sono quelle di piazza Massimo d’Azeglio, via della Colonna, piazza Santissima Annunziata, via dei Servi, via degli Alfani, via Camillo Cavour e piazza San Marco. In questa area il provvedimento scatterà domani alle 9 e resterà in vigore fino a cessate esigenze.

Al fine di ridurre il disagio dei residenti ed evitare ripercussioni sui servizi di raccolta, si invitano gli utenti delle zone interessate a utilizzare le postazioni che si trovano nelle aree limitrofe, composte da contenitori destinati ai diversi materiali: organico per gli scarti di cibo, sfalci, verde e potature, imballaggi per i contenitori in plastica-metalli-polistirolo-tetrapak, vetro, residuo non differenziabile (rifiuti non riciclabili che non sono ammessi nelle altre raccolte).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Alia tramite Aliapp, oppure telefonare al call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800. 888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e da rete mobile).

Fonte: Plures | Alia Servizi Ambientali Spa - Ufficio stampa

