Firenze, chiusura temporanea dei contenitori stradali in occasione della manifestazione di domani

Attualità Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Le zone coinvolte sono quelle di piazza Massimo d'Azeglio, via della Colonna, piazza Santissima Annunziata, via dei Servi, via degli Alfani, via Camillo Cavour e piazza San Marco

Plures Alia informa che, su indicazione della Questura e per motivi di sicurezza, in occasione della manifestazione con corteo “Wish Parade 2026” organizzata per domani, sabato 14 febbraio, si procederà alla chiusura di tutti i contenitori stradali lungo il percorso del corteo.

Le zone coinvolte sono quelle di piazza Massimo d’Azeglio, via della Colonna, piazza Santissima Annunziata, via dei Servi, via degli Alfani, via Camillo Cavour e piazza San Marco. In questa area il provvedimento scatterà domani alle 9 e resterà in vigore fino a cessate esigenze.

Al fine di ridurre il disagio dei residenti ed evitare ripercussioni sui servizi di raccolta, si invitano gli utenti delle zone interessate a utilizzare le postazioni che si trovano nelle aree limitrofe, composte da contenitori destinati ai diversi materiali: organico per gli scarti di cibo, sfalci, verde e potature, imballaggi per i contenitori in plastica-metalli-polistirolo-tetrapak, vetro, residuo non differenziabile (rifiuti non riciclabili che non sono ammessi nelle altre raccolte).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Alia tramite Aliapp, oppure telefonare al call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800. 888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e da rete mobile).

Fonte: Plures | Alia Servizi Ambientali Spa - Ufficio stampa

Notizie correlate

Firenze
Attualità
13 Febbraio 2026

Santa Maria Annunziata attiva il percorso PASS per chi ha una disabilità

Barriere architettoniche e barriere cognitive, spesso invisibili ma molto impattanti fino a rendere difficile o impossibile per chi ha una disabilità, la collaborazione durante una visita o anche un semplice [...]

Firenze
Attualità
13 Febbraio 2026

Formazione manageriale, Unifi in una rete con istituzioni accademiche di eccellenza

L’Università degli Studi di Firenze consolida il proprio posizionamento nei principali network internazionali dedicati alla formazione universitaria e manageriale grazie all’ingresso del Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa (DISEI) nella European Foundation [...]

Firenze
Attualità
12 Febbraio 2026

Restituito ai Bersaglieri un labaro storico della Prima Guerra Mondiale

erimonia ufficiale nella caserma “La Marmora” per la restituzione di un labaro storico celebrativo della Prima Guerra Mondiale appartenente al Corpo dei Bersaglieri e sottratto negli anni ’80 dalla sede [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

torna a inizio pagina