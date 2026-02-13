Formazione manageriale, Unifi in una rete con istituzioni accademiche di eccellenza

Il Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa entra nell’European Foundation of Management Development
L’Università degli Studi di Firenze consolida il proprio posizionamento nei principali network internazionali dedicati alla formazione universitaria e manageriale grazie all’ingresso del Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa (DISEI) nella European Foundation of Management Development (EFMD).
Il riconoscimento inserisce l’Ateneo in una rete che riunisce istituzioni accademiche di eccellenza a livello globale, tra cui la HEC Paris, la IESEG, l’INSEAD, il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università di Padova e la Scuola di Scienze Aziendali dell’Università di Bologna.
EFMD rappresenta oggi uno dei più autorevoli contesti internazionali per il confronto sulle politiche formative, sulla qualità della didattica e sull’innovazione nei percorsi di studio in ambito economico e manageriale.
L’adesione alla rete valorizza il percorso di internazionalizzazione promosso dall’Università di Firenze negli ultimi anni, in particolare attraverso lo sviluppo di programmi in lingua inglese, la partecipazione a progetti competitivi e l’attenzione alla multidisciplinarietà dei percorsi formativi.
“Questo risultato – sottolinea l’Ateneo – conferma la capacità dell’Università di Firenze di inserirsi stabilmente nei circuiti internazionali della formazione avanzata, rafforzando le opportunità di crescita per studenti, docenti e ricercatori e favorendo lo scambio di buone pratiche con le migliori realtà accademiche”.
L’ingresso in EFMD favorirà ulteriormente la cooperazione scientifica, la mobilità internazionale e il confronto sui modelli didattici, contribuendo allo sviluppo di competenze sempre più richieste nei contesti professionali globali.
Fonte: Università di Firenze
<< Indietro