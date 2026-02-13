Fucecchio, ripartono i lavori di messa in sicurezza dell'argine in via Battisti

Ripartono lunedì 16 febbraio i lavori del Genio Civile per la messa in sicurezza dell'argine su Via Battisti a Fucecchio, che sono stati fermati dalle piogge incessanti di questi giorni: nel tratto dall’incrocio tra la suddetta via e Via Trento, fino all’incrocio tra Via Battisti e la rotatoria della SP11 sarà disposta la chiusura del tratto stradale interessato e, successivamente, l’istituzione di un senso unico alternato per la riasfaltura. Nella giornata di martedì – meteo permettendo – verrà fatta la prova di scorrimento della paratia, la quale servirà a preservare l'abitato di Fucecchio nel caso di eventi meteorologici avversi andandosi a inserire artificialmente e meccanicamente fra le due porzioni di argine che si trovano a sinistra e a destra di via Battisti. Da mercoledì, infine, verrà riaperta una corsia mentre verrà completata l'operazione di riasfaltatura, anche qui meteo permettendo.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa