Fucecchio, traffico pesante limitato lungo la SP 15: modifiche permanenti alla viabilità

Attualità Fucecchio
Galleno Fucecchio

Per migliorare la sicurezza stradale e ridurre l’impatto del traffico pesante, sono state introdotte modifiche permanenti alla circolazione stradale nel centro abitato di Galleno, lungo la Strada Provinciale 15 Romana Lucchese. Considerata la presenza di percorsi alternativi esterni al centro abitato, l’amministrazione comunale ha ritenuto necessario limitare il transito dei mezzi pesanti lungo la SP 15 nel tratto urbano.

Per maggiori informazioni

Qui tutte le info: https://www.comune.fucecchio.fi.it/notizie/modifiche-permanenti-galleno.html

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

