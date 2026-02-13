Fugge dalla Media Valle dopo il provvedimento di carcerazione: ritrovato a Altopascio

Un 23enne di origini marocchine è stato arrestato a Altopascio giovedì 12 febbraio dai carabinieri di Borgo a Mozzano. Il giovane, residente nella Media Valle del Serchio, era stat0 raggiunto a novembre da un provvedimento di carcerazione per una rapina avvenuta a Viareggio il 26 aprile 2025. Doveva scontare un anno e sei mesi di reclusione.

Il giovane, per sottrarsi alla cattura, aveva abbandonato la sua residenza a Borgo a Mozzano, e si era rifugiato da un connazionale titolare di un esercizio commerciale ad Altopascio, ma è stato rintracciato grazie alle indagini dei Carabinieri. Al momento dell'arresto, aveva con sé cocaina e hashish.