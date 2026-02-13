Mugello, Giannelli lascia il Carroccio e passa a Futuro Nazionale

Prosegue la scia di politici e consiglieri che negli scorsi giorni hanno lasciato la Lega per aderire al partito Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Giampaolo Giannelli, consigliere di centrodestra nel comune di Scarperia e San Piero e capogruppo della Lega nell’Unione dei Comuni del Mugello, ha rilasciato una nota in cui annunciava ufficialmente di lasciare il Carroccio per seguire Vannacci

La nota integrale:

"La mia scelta di uscire dalla Lega non è una decisione facile, nè di convenienza; si tratta di una decisione ben ponderata, che arriva alla fine di un percorso di profonda riflessione, che conduce allo sbocco naturale della convinta adesione a Futuro Nazionale, in piena condivisione con le idee ed i valori portati avanti dal Generale Roberto Vannacci" Queste le dichiarazioni di Giampaolo Giannelli, consigliere per il centrodestra nel comune di Scarperia e San Piero e attualmente capogruppo della Lega in Unione comuni Mugello.

"D'altronde - prosegue Giannelli - la mia adesione a quanto propugnato da Vannacci non è certo repentina o dell'ultima ora. Da due anni, infatti, faccio parte dell'associazione il mondo al contrario, movimento culturale, che affonda le radici della propria costituzione in forti valori identitari, che hanno come centro la sicurezza, la patria, la famiglia, la sovranità nazionale, la difesa (vera, non come quanto avvenuto finora) dei confini. Idee ed identità chiare, valori da portare avanti, un serio progetto di remigrazione, un'Italia non più supina ad un'europa ormai diventata matrigna e che porta avanti programmi lontani anni luce dai nostri valori."

"Esco dalla Lega - conclude Giannelli - senza sbattere la porta e senza togliermi alcun sassolino dalla scarpa; non ce n'è alcun bisogno e non è il momento di fare polemica. E' il momento di (ri)costruire, una destra vera, forte, che guarda al domani, futurista, ma che affonda le proprie radici nella tradizione della nostra amata Italia, sovranista e cattolica."

Giampaolo Giannelli consigliere per il centrodestra nel comune di Scarperia e San Piero e consigliere in Unione comuni Mugello

Notizie correlate